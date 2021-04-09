نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب.. تقنية مذهلة لتدمير الرسائل تلقائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب يواصل إصدار التحديثات الجديدة في التطبيق، حيث أعلنت العديد من التقارير الصحفية منذ أسابيع عن إضافة ميزة جديدة في تطبيق التراسل الفوري WhatsApp، وتعتمد فكرة الميزة الجديدة على إتاحة القدرة لكافة المستخدمين لتطبيق الواتس على إخفاء الرسائل، وهو آمر قد يحتاج إليه العديد من المستخدمين الناشطين للتطبيق، والذين تجاوز عددهم نحو 2 مليار مستخدم شهرياً، ويقوم هذا العدد بإرسال مئات المليارات من الرسائل اليومية، قدرتها شركة فيسبوك المالكة للتطبيق بنحو 100 مليار رسالة يومية عبر مستخدمين واتساب.

ميزة جديدة في تطبيق واتساب

تقوم ميزة WhatsApp الجديدة على إتاحة إمكانية حذف الرسالة التي تقوم بإرسالها بعد مدة سبعة أيام من تاريخ إرسالها، وقد أوضحت إدارة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب أن هذه الميزة سوف تطبيق على كافة المحادثات عبر الواتس آب، سواء كانت دردشة ومحادثات فردية أو جماعية أو محادثات المجموعات، وقد أشارت التقارير الصحفية أن تفعيل تلك الميزة لن يؤثر على أي من الرسائل والمحادثات المرسلة قبل تفعيلها.

يستطيع جميع مستخدمي تطبيق واتساب تمكين ميزة الرسائل المختفية في الدردشات الفردية، أما بالنسبة للدردشة في مجموعات فيمكن فقط لأحد المسئولين في المجموعة إيقافها أو تشغيلها، على أن تنتهي صلاحية جميع الرسائل المرسلة بعد تفعيل الميزة بعد سبعة أيام من إرسالها، حتى وإن لم يقم الطرف الآخر بفتح الرسالة أو استخدام تطبيق WhatsApp خلال تلك المدة الزمنية.

تفعيل ميزة إخفاء الرسائل في WhatsApp

بداية تتوافر تلك الميزة الجديدة في واتساب في جميع أجهزة أندرويد أو IOS في أقرب وقت ممكن، مع ملاحظة أن الوسائل التي سوف ترسل لن تحذف في حالة تفعيل ميزة آخرى وهي التحميل التلقائي للوسائط على ذاكرة الهاتف، أما في حالة عدم تفعيل تلك الميزة في واتساب فسوف يتم حذف الرسالة بعد 7 أيام النصية والوسائط المصاحبة لها.

يمكن للمسئولين في الدردشات الجامعية تمكين تلك الميزة عبر إتباع الخطوات التالية، بداية سوف تفتح تطبيق WhatsApp عبر هاتفك الذكي، ومن ثم سوف تذهب إلى مجموعة الدردشة ثم إعدادات المجموعة، الخطوة التالية هي الضغط على خيار إخفاء الرسائل disappearing messages، بعدها سوف تختار المدة الزمنية التي تحذف بعدها رسالة واتساب الجماعية سواء كانت 5 ثوان أو ساعة كاملة.

ميزة إخفاء الصور في WhatsApp

مع بدايات العام الجاري 2021 توقعات بوصول تحديثات وميزات إضافية جديدة إلى تطبيق واتس آب الشهير، ومن أهم المزايا التقنية المتوقع وصولها وفق التقارير الصحفية المنشورة مع بدايات العام هي ميزة إخفاء الصور الشخصية، ويتم منع أي مستخدم آخر من تحميل الصور الشخصية أو أخذ سكرين شوت لها.

تهدف ميزة حماية الصور الشخصية إلى منع المتطفلين من إساءة استخدام الصور الشخصية المنشورة عبر مستخدمي تطبيق WhatsApp في بعض الأعمال غير المشروعة، ولعل من أبرز تلك الأعمال الابتزاز الإلكتروني الذي يتعرض له البعض عبر الإنترنت، كل هذه التحديثات لتطبيق واتساب من أجل سد بعض الثغرات الأمنية لحماية بيانات المستخدمين الشخصية.