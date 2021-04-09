ببجي.. موعد إغلاق نسخة Pubg Lite نهائياً

موعد غلق لعبة PUBG LITE، طالعتنا العديد من التقارير الصحفية عن خبر غير سار لملايين من عشاق لعبة ببجي لايت الشهيرة، وذلك بعد إعلان الشركة بصورة رسمية عن تاريخ الاستغناء عن نسخة ببجي لايت بصورة نهائية والمقرر له خلال الأيام القليلة المقبلة، ليفقد بذلك الملايين تلك النسخة المميزة من لعبة ببجي إلى الأبد، وذكرت التقارير أن شركة Krafton قد بدأت بالفعل في اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذا القرار.

ميعاد إغلاق لعبة ببجي لايت

وفق بيان الشركة فإنه قد تحدد يوم 29 نيسان أبريل 2021 الجاري سوف تغلق نسخة PUBG Lite نهائياً، وقد قامت الشركة بالفعل بإغلاق موقع اللعبة على شبكة الإنترنت، ليتجه العديد من اللاعبين إلى النسخ الآخرى من لعبة بابجي، أبرزها نسخة ببجي الكورية ونسخة Pubg Mobile وغيرها.

وجب التنويه هنا أن نسخة Pubg Lite المقرر إغلاقها تختلف كلياً عن نسخة ببجي موبايل لايت الشهيرة، والمقرر أن تستمر كما هي متاحة عبر منصات تطبيقات الهواتف الذكية، والتي تقدم بعض المزايا التقنية لمالكي الهواتف ذات المواصفات المحدودة من حيث قوة المعالج وحجم الذاكرة العشوائية الرام ودقة الشاشة.

لعبة ببجي النسخة الكورية تملأ الفراغ

ذكرت بعض المواقع التقنية أن لاعبين نسخة ببجي لايت يتجهون حالياً إلى استخدام النسخة الكورية، والتي تقدم نسخة مجانية ذات إمكانيات مميزة، لكن تواجههم بعض المشكلات التقنية لتثبيت تلك النسخة، أبرزها أن لعبة ببجي الكورية متاحة فقط لبعض المناطق الجغرافية، وبالتالي لا يستطيع أغلب اللاعبين تثبيتها على هواتفهم الذكية، لذا يتجه البعض منهم إلى استخدام بعض الحيل الذكية للتغلب على تلك المشكلة، ومن أهم تلك التقنيات المستخدمة هي تغيير النطاق الجغرافي أو الدولة في متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الجوال.