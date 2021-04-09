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عمر شويل - جدة تردد قناة الفضائية التربوية السورية، حيث أطلقت وزارة التربية السورية التردد على قمر عرب سات (بدر4)، في الرابع عشر من أكتوبر 2008، وبدأت في البث التجريبي يوم الأحد 21 يونيو 2009، على القمر الصناعي نايل سات من دمشق ، حيث تحتوي على العديد من البرامج الثقافية والتربوية التي تخاطب الأسرة بصفة عامة، وتحتوي أيضاً على دروس تعليمية لمرحلة الطفولة وشهادتي التعليم الأساسي والثانوي.

تردد قناة الفضائية التربوية السورية الجديد 2021 على النايل سات والعرب سات

يتم البحث المستمر بشكل كبير ومكثف على قناة الفضائية السورية الجديد خلال الفترة الحالية من قبل الطلاب وأولياء الأمور في سوريا، حيث تقدم القناة محتوى متميز من البرامج التعليمية للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، حيث يمكن استقبال تردد قناة الفضائية السورية الجديد 2021 على الترددات التالية:

التردد: 11602.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد آخر:

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

ويوجد أيضاً هذا التردد:

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: عامودي.

أما تردد العرب سات فهو كالتالي:

التردد: 12284.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عامودي.

برامج القناة

حيث تقدم القناة العديد من البرامج التعليمية المفيدة والشيقة للطلاب لجميع الصفوف الدراسية كما أنها تقدم برامج لتعليم حروف الهجاء والأرقام للأطفال الصغار، وهذه البرامج هي:

البرامج التربوية.

البرامج الثقافية.

دروس تعليمية لمرحلة رياض الأطفال.

دروس تعليمية لمرحلة التعليم الأساسي.

دروس تعليمية لمرحلة التعليم الثانوي.

حيث أن القناة توجه برامجها إلى جميع المواطنين السورين والعرب إضافة إلى الجاليات العربية في بلدان الاغتراب والمعلمين والإداريين والراغبين في تعلم اللغة العربية من المدرسين الغير ناطقين بها، حيث أن برامجها إنتاج مشترك بين وزارة التربية السورية ووزارة الإعلام متمثلة في التلفزيون السوري، وبرامج من إنتاج القطاع الخاص أو العربي، بالإضافة إلى برامج من إنتاج أجنبي مترجمة ومدبلجة إلى العربية.