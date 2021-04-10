تردد قناة بطوط كيدز 2021 على النايل سات لمتابعة أفلام الكرتون حيث يبحث عنه الكثيرين وبشكل خاص أنها من القنوات التي تقدم محتوى الأفلام الكرتونية الذي يلقى إعجاب الكبار والصغار، والتي حققت نسب عالية من المشاهدات في مختلف مناطق الشرق الأوسط، لأنها تقوم بتقديم المسلسلات والأفلام الكرتونية والبرامج المتميزة والمتنوعة، ويمكنكم متابعة مقالنا هذا حتى لا يفوتكم تردد قناة بطوط كيدز لعام 2021م.

تردد قناة بطوط كيدز 2021

يمكن استقبال قناة بطوط كيدز 2021 على الأقمار الصناعية المختلفة والتي منها القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال المعلومات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

نبذة عن قناة بطوط كيدز

قناة بطوط كيدز من القنوات المتميزة في تقديم محتوى الأطفال، والتي أيضًا تقدم ما يناسب الأعمار المختلفة.

حيث تقوم بتقديم المسلسلات والبرامج والافلام.

وبالرغم من أنها ليست قناة قديمة بل حديثة في عالم الكرتون، ولكنها قد أثبتت حب المشاهدين لها وحصلت على نسب عالية من المشاهدات في وقت، قصير ويحبها الكبار قبل الصغار.

برامج قناة بطوط كيدز

القناة تقدم مجموعة متميزة ومختلفة للطفل من البرامج ومن أهمها مسلسل بطوط الشهير وكذلك سلسلة ميكي المعروفة والمتنوعة.

ويمكن للأطفال الاستفادة بشكل كبير من خلال متابعة القناة.

كما أن القناة تقوم بعرض برامجها بشكل كامل طوال اليوم ودون أي انقطاع للبث، حيث أن القناة تحمل شعار من أجل الطفل افرح العب وتعلم.

ومن أشهر البرامج التي تقدمها القناة البرامج الترفيهية والتعليمية والمسلسلات الكرتونية المدبلجة للعربية، وأفضل أغاني عالم ديزني لاند.

وكذلك أغاني ترفيهية متنوعة، وتقوم بعرض الأغاني التعليمية للأطفال مثل تعلم الأرقام والحروف، والتي من أبرزها الحروف والأرقام العربية والإنجليزية.

تقوم القناة كذلك بعرض برامج متخصصة في تعديل سلوك الأطفال، وتمنحهم فرصة التعرف على بعض السلوكيات الخاطئة التي يجب أن يتم تجنبها.

أهم أفلام قناة بطوط كيدز

القناة تعرض مجموعة من الأفلام المميزة والمحببة لدى الفئات العمرية المختلفة من الكبار والصغار والتي منها ما يلي:

فيلم شركة المرعبين المحدودة.

فيلم طرزان.

فيلم بندق وعدس.

كرتون بطوط.

فيلم الجميلة والوحش.

أغاني القناة

أغنية انا الفرخه واحنا الكتاكيت.

أغنية جدو علي.

اكلك منين يا بطة.

أغنية ذهب الليل طلع الفجر.

أغنية بابا جاي امتي.

أغنية ماما زمانها جاية.

المسلسلات الكرتونية التي تعرض على قناة بطوط

هناك الكثير من المسلسلات الكرتونية الشهيرة والجذابة التي تعرضها القناة للأطفال حتى الفئات العمرية الصغيرة منهم والتي منها: