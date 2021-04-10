أفضل محاكي ببجي للاجهزة الضعيفة 2021 سريع وخفيف

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عمر شويل - جدة أفضل محاكي ببجي للاجهزة الضعيفة 2021 يرغب عدد كبير من محبي ألعاب الموبايل في تشغيل هذه الألعاب على الكمبيوتر خاصة وأن جهاز الكمبيوتر يعطي المستخدم تحكم أفضل وأسهل من الهاتف المحمول في بعض الألعاب مثل لعبة ببجي الشهيرة، ولعبة فري فاير، والعديد من ألعاب القتال والاكشن التي حصلت على شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، وهناك العديد من الطرق التي تسهل على الجميع إمكانية تشغيل ألعاب الموبايل علي الكمبيوتر مثل المحاكيات، ونقدم لكم في هذا المقال أفضل محاكي ببجي للأجهزة الضعيفة 2021 سريع وخفيف.

أفضل محاكي ببجي للاجهزة الضعيفة 2021

دائما ما يعاني الكثير من محبي لعبة ببجي العالمية التي نالت على إعجاب مئات الملايين من المستخدمين حول العالم من تشغيل اللعبة على الكمبيوتر خاصة وأن أبرز المحاكيات المتوفرة تحتاج إلى جهاز كمبيوتر يعمل بإمكانيات عالية ويحتاج إلى متطلبات تشغيل عالية ولذلك يواجه الكثير مشكلة في تشغيل المحاكي وبالتالي عدم القدرة على تشغيل لعبة ببجي

توفر عدد كبير من محاكيات تشغيل لعبة ببجي علي الكمبيوتر وأصبح هناك الكثير من المحاكيات المختلفة والمتنوعة التي تساعد الجميع في تشغيل ألعاب الموبايل علي الكمبيوتر بكل سهولة، وأصبح هناك محاكيات رائعة بالفعل تعمل على جميع أجهزة الكمبيوتر فهناك محاكيات تعمل على أجهزة الكمبيوتر ذات الإمكانيات العالية ومحاكيات تعمل على أجهزة الكمبيوتر ذات الإمكانيات المتوسطة، وأيضا هناك محاكيات جديدة ومناسبة لأجهزة الكمبيوتر التي تمتلك إمكانيات ضعيفة وهو ما نقدمه لكم في هذا الموضوع.

أفضل محاكي ببجي PUBG Mobile للكمبيوتر 2021

أصبح هناك الكثير من المحاكيات خلال السنوات القليلة الماضية وأصبح بإمكان الجميع تحميل محاكي وتشغيل الألعاب التي يريدها بكل سهولة علي الكمبيوتر مهما كانت إمكانيات جهاز الكمبيوتر الخاص به وفي السطور الآتية سوف نعرض لكم أفضل محاكي تستطيع من خلال تشغيل لعبة ببجي موبايل.

محاكي Gameloop أفضل محاكي ببجي

استطاع هذا المحاكي أن يصل علي شعبية كبيرة للغاية خلال الفترة القليلة الماضية وأصبح محاكي جيم لوب أحد أهم المحاكيات المتواجدة على ساحة أفضل محاكيات اندرويد 2021 وبالفعل يستخدمه نسبة كبيرة للغاية من لاعبي لعبة برجي علي الكمبيوتر فهو يتناسب مع كافة أجهزة الكمبيوتر بمختلف إمكانياتها.

ويتميز محاكي Gameloop انه سريع جداً وسلس في التعامل والتنقل ويمكنك الحصول على كافة الألعاب والتطبيقات من خلاله بسهولة كبيرة ستجدها أمامك بعد فتح المحاكي مباشرة ويمكن تحميل جميع الألعاب والتطبيقات التي ترغب في استخدامها ولعب لعبة ببجي وفري فاير وكول أوف ديوني وكافة الألعاب الأخرى بسلاسة وسهولة.

متطلبات تشغيل محاكي جيم لوب Gameloop

يعمل المحاكي بشكل طبيعي علي ويندوز 7 و 8 و 10.

بالنسبة للرامات يمكنك تشغيلة علي رامات 2 كحد أدني.

بالنسبة لمعالج الكمبيوتر فهو يعمل علي معالجات انتل و AMD بسرعة 1.8 جيجاهرتز كحد أدني.

كما ذكرنا فإن المحاكي مناسب لجميع أجهزة الكمبيوتر العالية وذات الإمكانيات المتوسطة وأيضا أجهزة الكمبيوتر الضعيفة.