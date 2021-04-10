نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب الذهبي بمميزات خالية whatsapp gold وإضافات جديدة من الشركة المطورة في المقال التالي
واتساب الذهبي بمميزات خالية whatsapp gold وإضافات جديدة من الشركة المطورة نقدم لكم كل جديد عن هذا الأمر، ونقدم ما هو تحديث واتساب الذهبي الذي تم العمل عليه في الآونة الأخيرة وقد أصبح من خلالها العمل على الواتساب أفضل مما سبق، تلك التحديثات التي يتم العمل عليها بعد التعرف على المشاكل التي يواجهها المستخدمين والتي تتسبب في فشل العمل بالتطبيق وتفضيل تطبيقات أخرى.
واتساب الذهبي بمميزات خالية whatsapp gold
هناك بعض الحديثات الجديدة التي تم العمل عليها في تطبيق واتساب الذهبي وهم:
- يمكن للمستخدم العمل بالتطبيق دون أن يكون عرضه للحظر.
- زيادة مساحة الحالة المنشورة إلى ثلاثين ثانية.
- إمكانية فصل شبكة الإنترنت عن تطبيق الواتساب فقط.
- يتمتع بدرجة كبيرة من الخصوصية من خلال تحديد آخر ظهور.
- إمكانية إخفاء علامتي الصح الزرقاء الدالة على قراءة الرسائل.
- لا يمكن للآخرين حذف الرسائل المتبادلة بينك وبينهم.
- يمكن للمستخدم رؤية حالة الآخرين دون الظهور.
- التحكم في الرسالة المحولة وعدم ظهورها على أنها محولة.
- إمكانية نسخ الحالة المنشورة من قبل الآخرين.
- سهولة إخفاء بعض المحادثات الخاصة أو عمل قفل لها إما بالبصمة أو كلمة مرور.
- التحكم في التسجيلات المرسلة سواء بتشغيلها بطريقة تلقائية أو لا.
- يتمتع التطبيق بالوضع الليلي الذي يمكن تفعيله.
- إمكانية تنزيل العديد من الثيمات المتوفرة بالتطبيق.
- سهولة تفعيل ميزة الرد التقائي دون أن يكون المستخدم عرضة للحظر.
تحديثات واتساب الذهبي
ما هو تحديث واتساب الذهبي هى إحدى التساؤلات التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين وتكمن الإجابة عليه في النقاط التالية:
- إمكانية تفعيل ميزة الرسائل الجماعية في المجموعات المشترك بها المستخدم.
- التحكم الكامل في الإشعارات من حيث المكان واللون.
- إن قام أحد الأصدقاء بتغير صورته الشخصية فيصل إشعاراً للمستخدم بذلك.
- إمكانية التحكم في حالة التنزيلات للوسائط إما بتفعيل التنزيل التقائي أو إيقافه.
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