باقة شباب 59 زين وكيفية الاشتراك بها

باقة شباب 59 من شركة زين، تتميز شركة زين السعودية للاتصالات بأن خدماتها مختلفة ومتميزة وتتوافق مع احتياجات جميع العملاء، حيث تقوم بتقديم أفضل العروض والباقات للمكالمات والإنترنت بأسعار وعروض رائعة، وتقدم شركة زين باقة شباب 59 المميزة والتي تعتبر واحدة من أشهر باقات زين بخدماتها الرائعة تعرفوا على طريقة الاشتراك بها.

باقة شباب 59 زين مفوتر

من الباقات الشهيرة من شركة زين هي شباب 59 زين والتي توفر عدد مناسب من المكالمات والرسائل وميجات الإنترنت مع سرعة تصفح الإنترنت:

تقدم خمسة جيجا بايت لتصفح الإنترنت. تسمح بالجيل الخامس. بها 400 دقيقة محلية. تحتوي على خمسة جيجا بايت لتطبيقات التواصل الاجتماعي من فيس بوك وواتس آب وتويتر وانستجرام وتيك توك. سعر باقة شباب 59 زين مفوتر هو 67.85 ريال سعودي تضاف إليها 15 % ضريبة مضافة. تجدد الباقة بشكل شهري تلقائيًا إذا تواجدت قيمة الباقة.

طريقة الاشتراك في باقة شباب 59 مفوتر من زين

باقة شباب 59 من زين متوفرة لخدمة المفوتر والاشتراك بها يكون بشكل سهل ويمكن لأي مستخدم مفوتر أن يشترك في الباقة، وتتبع الخطوات التالية للاشتراك في باقة زين شباب 59: