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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باقة شباب 59 زين وكيفية الاشتراك بها في المقال التالي
باقة شباب 59 من شركة زين، تتميز شركة زين السعودية للاتصالات بأن خدماتها مختلفة ومتميزة وتتوافق مع احتياجات جميع العملاء، حيث تقوم بتقديم أفضل العروض والباقات للمكالمات والإنترنت بأسعار وعروض رائعة، وتقدم شركة زين باقة شباب 59 المميزة والتي تعتبر واحدة من أشهر باقات زين بخدماتها الرائعة تعرفوا على طريقة الاشتراك بها.
باقة شباب 59 زين مفوتر
من الباقات الشهيرة من شركة زين هي شباب 59 زين والتي توفر عدد مناسب من المكالمات والرسائل وميجات الإنترنت مع سرعة تصفح الإنترنت:
- تقدم خمسة جيجا بايت لتصفح الإنترنت.
- تسمح بالجيل الخامس.
- بها 400 دقيقة محلية.
- تحتوي على خمسة جيجا بايت لتطبيقات التواصل الاجتماعي من فيس بوك وواتس آب وتويتر وانستجرام وتيك توك.
- سعر باقة شباب 59 زين مفوتر هو 67.85 ريال سعودي تضاف إليها 15 % ضريبة مضافة.
- تجدد الباقة بشكل شهري تلقائيًا إذا تواجدت قيمة الباقة.
طريقة الاشتراك في باقة شباب 59 مفوتر من زين
باقة شباب 59 من زين متوفرة لخدمة المفوتر والاشتراك بها يكون بشكل سهل ويمكن لأي مستخدم مفوتر أن يشترك في الباقة، وتتبع الخطوات التالية للاشتراك في باقة زين شباب 59:
- فتح الموقع التالي التابع لموقع شركة زين الرسمية.
- يتم البحث عن الباقات الصوتية واختيارها، ومنها النقر على اختيار شباب المفوترة لتظهر جميع باقات الشباب تبع نظام المفوتر.
- نختر من الخيارات شباب 59 ومن ثم اطلبها الآن.
- يكتب اسم المستخدم الأول ويليه اسم العائلة ومن ثم رقم هاتف للتواصل وبريد إلكتروني للتواصل.
- يجب أن يتم تحديد موقع التوصيل المراد.
- بعد قراءة شروط وأحكام الموقع يتم الموافقة والضغط على إرسال.
- يجب سداد قيمة 59 ريال سعودي لكي تفعل خدمة شباب 59 زين مفوتر وهو مبلغ تأميني يسترد المبلغ بعد مدة ثلاثة أشهر من التفعيل واستخدام شريحة المفوتر.
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