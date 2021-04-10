تردد قناة الإخبارية السورية الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة الإخبارية السورية، حيث أنها نالت على حيز كبير من البحث على محرك البحث جوجل لأنها تعتبر المصدر الأساسي والأصلي لنقل أخبار دولة سوريا، وتوجد في العاصمة دمشق، حيث أنه في سنة 2021 في شهر يناير سوف يتم تغيير التردد على القمر الصناعي نايل سات، وبالتالي سيتوقف البث القديم، حيث تعرضت للهجوم الشديد من قبل جبهة النصرة، وكان هذا الهجوم في 27/1/2021 حيث أدى إلى وفاة 7 من الموظفين العاملين بها ومنهم فنيين ومنهم حراس أمن، وقد تم هدم المبنى وأدى إلى خسائر كثيرة فيها، حيث أنه يتم البث طوال اليوم وبالمجان لشعب سوريا.

تردد قناة الإخبارية السورية الجديد2021

تعتبر قناة الإخبارية السورية من القنوات الفريدة من نوعها في مجال الأخبار التي تبث أخبارها باللغة العربية، والمحتوى الخاص بها يبث من خلال العاصمة السورية دمشق، وقد تم تصنيفها على أنها قناة إخبارية لأنها بتقوم بتغطية جميع أنواع الأخبار السياسية وغير السياسية المتعلقة بسوريا عموماً، وكما أن القناة تقوم بالتغطية المباشرة للأوضاع التي تحدث في دمشق، وهذا بخاصية البث المباشر لجميع الأحداث وقت وقوعها، لأنها تحتوي على أبرز وأهم المراسلين السورين المتواجدين في كل مكان داخل دمشق وخارجها، كما أن القناة تتفوق وتتميز عن غيرها بالمصداقية والشفافية دون أي تزيف، وبدون بث وجهات نظر متطرفة تؤثر على المشاهدين، حيث أنها تقوم بتقديم الأخبار مباشرة وبكل أمانة، وتقوم القناة بعرض برامج متنوعة بخلاف الأخبار السياسية التي تهم المجتمع السوري بصفة عامة، مثل برامج اقتصادية وثقافية ورياضية واجتماعية ودينية وفنية وغيرها من القضايا التي تهم المشاهدين السورين بالإضافة إلى برامجها السياسية المتميزة.

التردد الجديد 2021 على النايل سات