نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اقرأ 2021 على النايل سات والعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة اقرأ 2021 على النايل سات والعرب سات يبحث عنه الكثيرون وبشكل خاص المحبين لمحتوى هذه القناة، وذلك كما أنها تتوفر على أكثر من قمر صناعي، ومن خلال مقالنا هذا يمكنكم معرفة الترددات المختلفة لقناة اقرأ الفضائية.

تردد قناة اقرأ 2021 على النايل سات والعرب سات

يمكن استقبال قناة اقرأ على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD

تردد أخر

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة اقرأ 2021 على القمر الصناعي ياه سات

يمكن استقبال قناة اقرأ الفضائية على القمر الصناعي ياه سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: ياه سات.

التردد: 11958.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/9.

الجودة: HD.

تردد قناة اقرأ 2021 على هوت بيرد

يمكن أيضًا استقبال قناة اقرأ الفضائية على القمر الصناعي هوت بيرد من خلال المعلومات التالية:

القمر الصناعي: هوت بيرد.

التردد: 12654.

الاستقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

الجودة: HD.

برامج قناة اقرأ الفضائية

القناة تقدم محتوى متميز من البرامج وهي تعد من القنوات الدينية التي تعرض محتوى ديني سواء من البرامج، أو من التلاوات للقرآن الكريم أو تفسير الآيات الكريمة، ومن برامج قناة اقرأ الفضائية:

برنامج شنطة سفر

الذي يقدمه مجدى إمام الداعية المعروف، ويتم عرضه في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة مساء، بتوقيت السعودية الثامنة والنصف مساء.

برنامج قبل الرحيل

يقدمه الدكتور محمد سليم، والذي يدور حول كيفية ترك الإنسان أثر جيد للمجتمع، وترك الآثار الحسنة في قلوب الآخرين قبل الرحيل عن الحياه.

برنامج الأدب المفقود

تقدمه رشا نبيل والبرنامج يدور حول كيفية تحلى المسلمين بالأخلاق الكريمة والحميدة، وكيفية جعل الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة لنا، وكذلك التعرف على مكارم الأخلاق

تلاوة القرآن

القناة أيضًا تلاوات متعددة للقرآن الكريم، وتفسير آيات الكتاب الله عز وجل، وعرض الأحاديث النبوية والقدسية الشريفة، فالقناة تعد قناة إسلامية شاملة.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان تردد قناة اقـرأ 2021 على النايل سات والعرب سات ونرجو أن يكون نال إعجابكم.