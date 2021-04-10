نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة فتافيت 2021 على النايل سات والعرب سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة فتافيت 2021 على النايل سات والعرب سات يبحث عنه الكثير من متابعي هذه القناة المتميزة والمتخصصة في تقديم المأكولات، حيث أنها تقدم كل ما يهم المحبين للطهي والمطبخ، وتقوم بتقديم الوصفات المتميزة العربية والعالمية، والطلب متزايد على البحث عن ترددها الجديد، ويمكن تنزيل القناة من خلال متابعتكم مقالنا هذا.
تردد قناة فتافيت
يمكن الاستمتاع بالوصفات المتميزة والأكلات المتنوعة والطرق الجديدة للطهي من خلال قناة فتافيت التي يمكن تنزيلها من خلال المعلومات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد 12360.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
تردد قناة فتافيت على القمر عرب سات 2021
يمكن استقبال قناة فتافيت على القمر الصناعي عرب سات وذلك في ثوبها الجديد من خلال التردد التالي:
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 10930.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
أشهر الشيفات المتخصصين على قناة فتافيت
قناة فتافيت تضم نخبة من الشيفات والإعلاميين الذين يعملون بها في الفترة الحالية والذين منهم:
- الشيف دعاء أبو جابر.
- الشيف منال العالم.
- الشيف طارق إبراهيم.
- الشيف صديق إسماعيل.
- الشيف سلمى سليمان.
- الشيف كريم حيدر.
- الشيف أندرو ميتشل.
- الشيف دعاء أبو جابر.
- الشيف آيه عناني.
- الشيف وفيق العبد.
أهم برامج قناة فتافيت
قناة فتافيت تعرض مجموعة من البرامج الرائعة المتخصصة في الطهي والمطبخ، وتقديم الوصفات بطرق بسيطة من خلال أمهر الشيفات الموجودين المعروفين على مستوى العالم العربي، ومن أهم برامج القناة:
- برنامج ملح وفلفل.
- برنامج شفرات وبهارات.
- برنامج مطبخ منال العالم والذي يعد من أشهر البرامج التي تم تقديمها في مجال الطبخ وأقدمها.
- برنامج 100 مكرونة.
- برنامج لي ولوحدي.
- برنامج عروستنا.
- برنامج 100 لحمة.
- برنامج مطبخنا العربي.
- برنامج تسلم الأيادي الذي يقوم بتقديمه أشهر الأطباق التي يتم عرضها في مختلف المطاعم، ويتم عرض هذا البرنامج على أيدي مجموعة متميزة من الإعلاميين، وهم الشيف ليلى ودعاء أبو جابر.
- برنامج ولا بالأحلام تقديم نرمين هنو الذي يهتم بعرض طرق صناعة أشهر الحلويات التي تحتاج إليها السيدات.
- برنامج حورية المطبخ وهو من البرامج المتميزة على قناة فتافيت، وتقوم بتقديمه حورية زنون التي لها معزة كبيرة لدى السيدات، وذلك لأنها تقدم الوصفات بحب ودقة للمشاهدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة فتافيت 2021 على النايل سات والعرب سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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