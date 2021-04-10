نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة فتافيت 2021 على النايل سات والعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة فتافيت 2021 على النايل سات والعرب سات يبحث عنه الكثير من متابعي هذه القناة المتميزة والمتخصصة في تقديم المأكولات، حيث أنها تقدم كل ما يهم المحبين للطهي والمطبخ، وتقوم بتقديم الوصفات المتميزة العربية والعالمية، والطلب متزايد على البحث عن ترددها الجديد، ويمكن تنزيل القناة من خلال متابعتكم مقالنا هذا.

تردد قناة فتافيت

يمكن الاستمتاع بالوصفات المتميزة والأكلات المتنوعة والطرق الجديدة للطهي من خلال قناة فتافيت التي يمكن تنزيلها من خلال المعلومات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 12360.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة فتافيت على القمر عرب سات 2021

يمكن استقبال قناة فتافيت على القمر الصناعي عرب سات وذلك في ثوبها الجديد من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 10930.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

أشهر الشيفات المتخصصين على قناة فتافيت

قناة فتافيت تضم نخبة من الشيفات والإعلاميين الذين يعملون بها في الفترة الحالية والذين منهم:

الشيف دعاء أبو جابر.

الشيف منال العالم.

الشيف طارق إبراهيم.

الشيف صديق إسماعيل.

الشيف سلمى سليمان.

الشيف كريم حيدر.

الشيف أندرو ميتشل.

الشيف دعاء أبو جابر.

الشيف آيه عناني.

الشيف وفيق العبد.

أهم برامج قناة فتافيت

قناة فتافيت تعرض مجموعة من البرامج الرائعة المتخصصة في الطهي والمطبخ، وتقديم الوصفات بطرق بسيطة من خلال أمهر الشيفات الموجودين المعروفين على مستوى العالم العربي، ومن أهم برامج القناة: