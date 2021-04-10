نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة cbc سفرة 2021 على النايل سات والعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة cbc سفرة 2021 على النايل سات والعرب سات يمكن تنزيلها على الأقمار الصناعية المختلفة لمشاهدة ومتابعة المحتوى الجذاب الذي تقدمه القناة، حيث أنها واحدة من مجموعة قنوات cbc والتي عليها أقبال كبير، وبشكل خاص في شهر رمضان، لأنها تقوم بتقديم أشهى الوجبات والمأكولات التي يقوم بتحضيرها أشهر شيفات العرب، ويمكن تنزيل القناة ومعرفة ترددها من خلال متابعة مقالنا هذا.

تردد قناة cbc سفرة 2021 على النايل سات والعرب سات

من أجل مشاهدة القناة ومشاهدة محتواها المتميز يمكن متابعة القناة من خلال تنزيل ترددها وذلك كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة سي بي سي سفرة على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11393.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

محتوى وبرامج قناة سي بي سي سفرة

قناة سي بي سي سفرة تقدم العديد من البرامج المتميزة والمتخصصة في الطهي وأنواع المأكولات المختلفة والقناة تقدم مجموعة متميزة من البرامج والتي منها:

برنامج زعفران وفانيلا.

برنامج سندوتش وحاجة ساقعة.

برنامج أميرة في المطبخ.

برنامج زي السكر.

برنامج هي وبس.

برنامج بالصحة والراحة.

برنامج حكاوي المشاوي.

برنامج الشيف.

برنامج على قد الأيد.

برنامج بالهنا.

برنامج طبخة ونص.

برنامج شبكة وصنارة.

برنامج اتفضلوا عندنا.

أشهر الشيفات على قناة سي بي سي سفرة

قناة سي بي سي سفرة تقوم بتقديم محتوى متميز في تحضير الأكلات المتنوعة والمتميزة، وذلك على أيدي مجموعة متميزة من الشيفات بالعالم العربي، والذين يقدمون مجموعة من الأكلات المتنوعة، ويتابعها الكثير من الجماهير المحبة لتحضير الأكلات المختلفة، والذين منهم:

الشيف نجلاء الشرشابي.

الشيف الشربيني.

الشيف أميرة شنب.

الشيف غادة جميل.

الشيف هشام السيد.

الشيف نادية سرحان.

برنامج الأكيل الذي يقوم بتقديمه مراد مكرم.

قد تحدثنا في مقالنا هذا عن كيفية تنزيل تردد قناة cbc سفرة 2021 على النايل سات والعرب سات والتي تعد من القنوات الشهيرة والمتميزة في مجال الطبخ وتقديم الأكلات الشهية والتي تقوم بعرض الأكلات التراثية لمصر وكذلك الأكلات العربية المعروفة والمميزة