تحديث فورت نايت الجديد يُتيح فك رموز الخرائط وصُنع الأسلحة والمهام الأساسية

كشف تحديث فورت نايت الجديد عن إطلاق عدد من الإضافات الهامة والبارزة التي تخلق أجواء من الإثارة والتشويق وقوة المنافسة داخل بيئة اللعبة، فضلاً عن حل بعض المشكلة الصعبة التي كانت تواجه اللاعبين واشتكى منها الكثيرين، وكان أبرزها إغلاق نقطة الصفر التي كانت تُصدر إشارات غامضة من قلب الجزيرة التي أعيد إحياؤها بعد احتراقها قبل أشهر في أزمة الثقب الأسود الشهيرة، كما تم إعادة تشكيل المناظر الطبيعية فيها، وفتح إمكانية صنع كل لاعب لـ سلاحه وفك رموز الخرائط والحصول على المهام الأساسية، بالإضافة إلى إمكانية ترويض الحيوانات البرية وسهولة قنصها من خلال تشكيلة رائعة من الأدوات المخصصة لهذا الغرض التي سهلت الاصطياد السريع.

اصنع سلاحك بـ تحديث فورت نايت الجديد

وكما أوضحنا في مقدمة المقال أن أبرز ما تضمنه تحديث فورت نايت الجديد، هو إتاحة كيفية صنع السلاح من أجل الحصول على الأسلحة الأولية عالية الضرر المتعلقة بطبيعة البيئة الجديدة لـ قنص الحيوانات البرية وصيد الطيور، ومنها (البندقية الأولية – المسدسات – الأقواس القوية – اللهب – القوس المعدني)، ويتم صناعتها من خلال الأدوات البدائية التي يمكنك الحصول عليها من الغابات والبيئة المحيطة، والتي تُمكنك من ترويض الحيوانات في الحياة البرية بالجزيرة، ومن بين الحيوانات والطيور التي يُمكنك اصطيادها (الدجاج – الذئاب المفترسة)، بالإضافة إلى حصول على أدوات حرث الأرض والاستزراع وجني المحاصيل الأساسية.

ترقيات الأسلحة والحصول على السكنات

ومن مستلزمات النجاح الجديدة التي تضمنها تحديث fortnite season 6، بخلاف صناعة الأسلحة البدائية والأساسية، هي إتاحة الحصول على الأسلحة القوية النادية والأسطورية التي تتواجد بداخل صناديق BUNKER، بالإضافة إلى ترقيتها لملائمة طبيعة المرحلة الجديدة لطبيعة الخريطة والجزيرة، والأهم من ذلك الحصول على قاذفات الصواريخ المحمولة على العربات الحربية التي تستطيع السير على الطُرق الوعرة الجبلية والصخرية والرملية، والحصول أيضًا على أشكال السكنات الجديد والملابس الرائعة المناسبة لتلك المرحلة.

الحصول على المكافآت والهدايا

وبعد الانتهاء من صناعة السلاح والحصول على السكنات والمعدات والمهام الأساسية، أصبحت الفرصة مواتية أمامك للحصول على ميداليات وهدايا ومكافآت فورت نايت الجديدة، مع العلم أن تلك الميزة هي أهم ما يميز اللعبة عن مثيلاتها من اللعبات الإلكترونية الأخرى، وهو الأمر الذي يساعد على توثيق حسابات اللاعبين والمرور للمستويات المتقدمة لاحقًا، كما يمكن الحصول على جميع التحديثات المستمرة والمتتالية عبر الموقع الإلكترونية لشركة إيبك جيمز الشركة المالكة للعبة والتي تتولى حصريًا عمليات التحميل والتحديث عبر منصاتها الأساسية.