نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات جميع قنوات الاطفال الجديدة طيور الجنة وكراميش ٢٠٢١ في المقال التالي

تزايد البحث عن كل القنوات الخاصة بالأطفال والتي تعتبر بمثابة ارتباط بين الطفل والمعلومة التي تقدمها القناة وأغلب القنوات الخاصة بالأطفال تم تغيير ترددها ومن أهم هذه القنوات قناة نتورك وقناة طيور الجنة الجديدة وقناة كراميش وقناة ميكي كيدز وقناة طيور بيبي وقناة مودي كيدز وقناة دودو كيدز وقناة مواهب الأطفال وقناة كوجي وقناة سمسم الجديدة. تردد قناة نتورك الجديدة ٢٠٢١ التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات. تردد قناة كراميش الجديدة ٢٠٢١ التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات. تردد قناة ام بي سي ٣ للأطفال ٢٠٢١ التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات. تردد قناة طيور الجنة الجديدة ٢٠٢١ التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات. تردد قناة ميكي الجديدة٢٠٢١ التردد: 11528.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات. تردد قناة ميكي كيدز الجديدة ٢٠٢١ التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات. تردد قناة طيور بيبي الجديدة ٢٠٢١ التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات. تردد قناة ماجد الجديدة ٢٠٢١ التردد: 12221.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

القمرالصناعي: نايل سات. تردد قناة مودي كيدز الجديدة ٢٠٢١ التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات. ترددقناة أطفال ومواهب الجديدة ٢٠٢١ التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات. تردد قناة دودو كيدز الجديدة ٢٠٢١ التردد : 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات. تردد قناة سمسم الجديدة ٢٠٢١ التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح: 6/5.

القمر الصناعي: نايل سات. تردد قناة كوجي الجديد ٢٠٢١ التردد 11636.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح؛ 4/3.

القمر الصناعي: نايل سات. الوسوم عمر شويل - جدة ترددات جميع قنوات الاطفال الجديدة طيور الجنة وكراميش ٢٠٢١ - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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