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عمر شويل - جدة حل مشكلة واتساب لا يدعم تنسيق هذا الملف نهائياً على جوالك خلال دقائق، يعاني الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب من أن التطبيق لا يدعم تنسيق الملفات الموجودة بجوالك، وتتعدد أسباب تلك المشكلة فالسبب الأول قد يكون أن الاتصال بالإنترنت بطئ، والثاني عدم وجود مساحة كافية في الجوال، والسبب الثالث هو وجود مشكلة في بطاقة الكارد SD، ولكي تتمكن من معرفة مساحة التخزين في جوالك يتم الدخول إلى الإعدادات وإختيار التخزين والتأكد من النسبة المئوية المتاحة للتخزين، كما يتم ضبط الوقت والتاريخ بعناية لتجب تأثير ذلك على الوقوع في مشكلة واتساب لا يدعم تنسيق هذا الملف.

حل مشكلة واتساب لا يدعم تنسيق هذا الملف نهائياً

هناك حلين يمكنك من خلالهم تخطي مشكلة واتساب لا يدعم تنسيق ملفات هذا الجهاز، الحل الأول هو التوجه إلى قائمة الخيارات داخل تطبيق الواتساب ثم إختيار الإعدادات، ومن ثم الضغط على خيار إستخدام البيانات والتخزين من بين الخيارات المتاحة، لتظهر صفحة جديدة بها عدة خيارات من بينها إستخدام الشبكة، إستخدام التخزين، والتنزيل التلقائي للوسائط وعدة خيارات أُخرى، يتم إختيار التنزيل التلقائي للوسائط أثناء إستخدام بيانات المحمول.

بعد اختيار خيار التنزيل التلقائي للوسائط ستظهر لديك خيارات عدة أثناء إستخدام بيانات المحمول وهي الصور، والمقاطع الصوتية، ومقاطع الفيديو، والمستندات، يتم السماح لكافة الأيقونات المذكورة عن طريق وضع علامة صح أمام كل واحدة ثم الضغط على تم، ثم يتم تكرار نفس العملية عبر الضغط على أثناء الاتصال بشبكة Wi-Fi، ومن ثم تكرار الضغط على الأيقونات كما تم ذكرها لإعطاء الصلاحية لها والضغط على تم، وبالتالي يتم حل مشكلة واتساب لا يدعم تنسيق الملفات على الجهاز الذي تستخدمه.

خطوات حل مشكلة دعم تطبيق واتساب للملفات

الحل الثاني لتلك المشكلة هو الدخول إلى الإعدادات الخاصة بجوالك، وسوف تظهر أمامك عدة خيارات يتم الضغط على خيار مدير التطبيقات أو خيار التطبيقات والإشعارات ثم تقوم بالبحث عن تطبيق واتساب، بعدها ستظهر عدة خيارات يتم الضغط من بينها على خيار التخزين، ثم يتم مسح بيانات التخزين المؤقتة عبر الضغط على خيار مسح بيانات التخزين المؤقتة ، وبالتالي سوف يتم حل مشكلة Whatsapp لا يدعم تنسيق هذا الجهاز إذا كانت المشكلة من إعدادات جوالك.