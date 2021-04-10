لعبة فري فاير Garena free fire وشراء جواهر فري فاير لتصبح محترف

تعد لعبة فري فاير من أشهر الألعاب في الوقت الحالي، حيث المتعة والإثارة والأكشن، وأصبحت الألعاب الآن عالم كبير من التحديات والمغامرات، وتعد لعبة فري فاير من أكثر الألعاب حول العالم، وخاصة في العالم العربي إقبالاً، لأنها تمتاز بالمتعة والإثارة والمغامرات الكبيرة، وأصبح الإقبال على الألعاب مثل لعبة ببجي كبير جداً، ولعبة فري فاير لعبة تعتمد على المغامرات والتخفي والحروب وشراء الأسلحة المتطورة، ولا بد لكي تكون محترف في هذه اللعبة أن تعلم كيف تشحن جواهر فري فاير، ويتم شحن الجواهر بمقابل مادي، وفي هذا المقال وعبر موقع ثقفني نتعرف على بعض هذه الطرق وأسهل طريقة وأفضلها لشراء الجواهر.

أسهل طريقة للشحن

تقوم أولاً بتثبيت اللعبة من خلال الدخول على “متجر بلاي”، ويتم البحث عن تطبيق يعطي شحن جواهر، ويتم بعد ذلك الدخول على التطبيق بالإيميل الخاص بك، وسوف تحصل على كافة الاستطلاعات بشكل مجاني، وذلك لمدة أسبوعين، ثم تقوم بعد ذلك بالإجابة على الإستبيان بطريقة صحيحة، وفي هذه الحالة تتمكن من الحصول على رصيد مجاني، وعند جمع أكثر من 10 دولار قم بفتح اللعبة واضغط على أيقونة شراء الجواهر، وبهذه الطريقة تستطيع الحصول على ملايين الجواهر، عن طريق الرصيد المتبقي في التطبيق.

جواهر فري فاير 2021

من أهم الأشياء الموجودة فيها هي الحصول على جواهر فري فاير، لكي تكون محترف بها، ويتم ذلك من خلال تحويل العملات الذهبية التي تمتلكها إلى جواهر تساعدك في شراء الأشياء، لا يمكن أن تمتلك هذه الجواهر بطريقة مجانية بل عليك شراءها من مصادرها، لأنها حقوق حصرية وإن فعلت غير هذا فأنت مخالف، وعند شراء الجواهر تستطيع اللعب وشراء جلود الحيوانات الأليفة وسراء الأسلحة القوية الفتاكة، وكذلك شراء الملابس الجميلة.