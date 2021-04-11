نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة بيبي 2021 الجديد نايل سات Toyor Aljannah Baby في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة بيبي 2021 يحتل أولى مؤشرات بحث أمهات الأطفال بمختلف الدول العربية، فهي أحد أعرق قنوات الأطفال في الوطن العربي، ولا يخلو بيت به طفل من مشاهدة قناة طيور الجنة. وتقدم قناة طيور الجنة بيبي المحتوى المتنوع للأطفال بين البرامج التعليمية بهدف تعليم الطفل، والأناشيد الإسلامية التي تنشئ وتقوم سلوك الطفل وفقا لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

قناة طيور الجنة بيبي

أطلقت قناة طيور الجنة للمرة الأولى عام 2008 على القمر الصناعي نايل سات، وتعمل حاليا عبر القمر الصناعي عرب سات. ومنذ إطلاقها، تختص طيور الجنة بتقديم أغاني وبرامج الأطفال من خلال الإعتماد على تقديم الأطفال للبرامج التي تخاطب الأطفال في نفس الفئة العمرية.

ويسهل مقدمين البرامج عبر قناة طيور الجنة بيبي من الأطفال مخاطبة الأطفال مثلهم من خلال القيام بنفس الايماءات والحركات التي يحب الأطفال مشاهدتها، كما تتميز طيور بيبي بأنها مناسبة لأجواء العائلة ما يساعد الطفل على رؤية نفسه من خلال الشاشة الصغير لقناة طيور الجنة.

تتميز طيور الجنة بيبي بأنها أحد أكثر قنوات الأطفال 2021 مشاهدة ومتابعة لدى الأطفال، بينما تتميز قناة بطوط كيدز بتقديم المحتوى الترفيهي الهادف إلى تسلية الطفل في أوقات الفراغ.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2021

يمكن الآن استقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد من خلال الضبط اليدوي لجهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي:

التردد: 11310

القمر الصناعي: سهيل سات.

الاستقطاب: رأسي.

الترميز: 30000

التصحيح: 2/3

تردد قناة طيور الجنة بيبي ٢٠٢١ نايل سات

من خلال الدخول على التردد السابق يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي ٢٠٢١ على عرب سات، بينما يتم استقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي 2021 نايل سات على التردد التالي:

التردد: 11396

الاستقطاب: رأسي.

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4

جدير بالذكر أن قناة طيور الجنة وقناة طيور بيبي تعمل الآن على نفس التردد، ويتم التبديل بين شعار قناة طيور الجنة، شعار قناة طيور كل فترة زمنية قصيرة. ولذلك قد يعتقد البعض أنه تم تغيير تردد قناة الجنة بيبي خاصة بسبب بحث الكثير عن تردد قناة طيور بيبي نظرا لعدم استقبال تردد قناة Toyor Baby.