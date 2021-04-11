تحديث ببجي pubg الجديد يتيح الحصول على سلاح M249 وزيادة الذخيرة لـ 150

انطلق تحديث ببجي pubg الجديد الأهم والأبرز حاملاً معه عديد الإضافات المدهشة، بجانب خريطة كاراكين ذات التضاريس الوعرة وشديدة الصعوبة، ما يزيد من صعوبات المنافسات بين اللاعبين ودخولها مرحلة جديدة من الإثارة والتشويق، لاسيما وأنها تستوعب لـ 64 لاعب دفعة واحدة بإمكانهم اللعب والقتال والمنافسة بشراسة من أجل الوصول للمستويات المتقدمة والحصول على الهدايا واللوتات، وتبدأ مراسم تدشينها بوصول المهرجون إلى ميدان احتفال الذكرى السنوية لرسم الجرافيتي في كل مكان باستخدام المركبات، وهو ما يوفر الحصول على العملات الذهبية التي يجلبونها فور نزولهم، والتي تمكن اللاعبين من استبدالها بالعناصر والمهام الأساسية.

تحديث ببجي pubg الجديد

وكما أوضحنا فإن أهم الإضافات التي جلبها تحديث ببجي pubg الجديد تتمثل في استبدال خريطة فيندي القديمة بخريطة كراكين المظلمة والتي تتطلب إمكانيات ومهارات عالية للقتال فيها، لاسيما وأنها تحتوي على شبكة من الأنفاق تحت الأرض التي يمكنك الاختباء فيها من الأعداء، والوقوف وراء الجدران المثقوبة لقنص المنافسين، ويتم فيها اختبار معارك بعيدة المدى بالبنادق في الجبال، ومعارك أخرى مليئة بالإثارة في أعماق الأرض المظلمة، تواجهك مخاطر وعورة التربة، فهي منطقة جافة ومفتوحة ومليئة بالصخور، والاستراتيجية الأساسية فيها البقاء أطول فترة ممكنة على قيد الحياة أفضل من قتال أكبر عدد من المنافسين ثم موتك.

سلاح M249 وزيادة الذخيرة لـ 150

وحمل تحديث pubg mobile أيضًا إضافة عدد من الأسلحة الجديدة المختلفة ما بين الرشاشة والآلية والقنص والمسدسات وصائدات الطائرات الشراعية، ومن أهم الأسلحة التي يمكنك الحصول عليها سلاح m249 وهو سلاح قنص من الدرجة الأولى فائق الدقة، مع احتمالية الحصول على ذخائر أكثر من السابق حتى 150 طلقة، مع ركوب المدرعات والعربات الحربية المصفحة التي يمكنك الاستشفاء فيها دون الحاجة للتوقف، وعليك دائمًا بتجنب الأماكن المفتوحة التي يمكن قنصك فيها بسهولة، خاصةً وان طبيعة الخريطة الجديدة أنها مفتوحة وشاسعة، لذا عليك التحصن بالمباني والأنفاق.

تحتوي كراكين على العديد من الأسرار مثل موانئ استيراد المواد الخام، لذا سيواجهك بعض الخصوم في تلك المنطقة، ما يدفعهم لركوب القوارب للنجاة والهروب.