نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشيونال كيدز أبو ظبي 2021 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ناشيونال كيدز أبو ظبي 2021 المحببة للأطفال، وهي قناة عربية تبث من الإمارات خاصة بالثقافة والمغامرات التي تخاطب الأطفال تحت شعار المغامرة والتشويق والاكتشاف، ويمكن استقبال القناة بشكل مجاني وغير مشفر على مجموعة من الأقمار الصناعية، ويمكن معرفة ترددات القناة على الأقمار الصناعية المختلفة من خلال متابعة مقالنا هذا.

تردد قناة ناشيونال كيدز أبو ظبي 2021 على النايل سات

يمكن متابعة قناة ناشيونال كيدز أبو ظبي 2021 على القمر الصناعي نايل سات، وذلك من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11938.

الاستقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة SD.

تردد آخر

التردد: 12360.

الاستقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبو ظبي

قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي تقوم بتقديم مجموعة متميزة ورائعة من البرامج للأطفال التي من خلالها يتم تنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة، ومن تلك البرامج ما يلي:

برنامج ولد ليكتشف : وهو من البرامج المتخصصة التي تتحدث عن الاكتشافات التي توصل لها الإنسان.

برنامج حيوانات صديقة على غير العادة: وهو خاص بالحيوانات الأليفة.

برنامج مغامرات حول العالم: من خلاله يعرض مغامرات بعض الأشخاص ورحلاتهم ووجهاتهم حول العالم.

برنامج ألعاب العقل : وهو يسعى إلى زيادة المهارات الخاصة بتنمية العقل.

برنامج عالم الحيوانات: يسعى هذا البرنامج إلى استكشاف كافة الحقائق والغرائب عن الحيوانات.

برنامج الاستكشاف والفضاء الخارجي: وهو خاص بكل ما يتعلق بعالم الفضاء الخارجي.

برنامج هيا بنا نخترع: يقوم بمناقشة الاختراعات المتعلقة التي يقوم بها الأطفال.

برنامج صغار حديقة الحيوان: هذا البرنامج متخصص عن الحيوانات الصغيرة الموجودة في حديقة الحيوان، وعرض المواقف والسلوكيات الطريفة التي يفعلونها.

برنامج المساهمين الصغار.

برنامج الحقائق الغريبة.

برنامج رجل العلوم.

برنامج العلوم المبسطة.

قناة ناشونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي بث مباشر

يمكن متابعة القناة من خلال البث المباشر لبرامجها وذلك من خلال الإنترنت، حيث أنها توفر البث المباشر عبر الإنترنت لجميع المتابعين، وذلك حيث يتم البث الحي، ويمكن متابعة القناة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها مثل التويتر والفيس بوك واليوتيوب الانستغرام.