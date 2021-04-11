اصنع فانوس ايكيا بتكلفة 3 ريالات فقط بدلاً من 87 ريال من منزلك فانوس رمضان 1442

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عمر شويل - جدة اصنع فانوس ايكيا الأفضل في رمضان 1442 بتكلفة 3 ريالات فقط بدلاً من 87 ريال وبمكونات بسيطة من منزلك، مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم واقتراب أيام البهجة والخير، لا ننسى أطفالنا والعادة الشهيرة في شراء فانوس رمضان الذي يضيف بهجة على كل منزل ويعشقه الصغار وينتظرونه كل عام، ومن أكثر أنواع فوانيس رمضان شهرة وإقبالاَ في السنوات الماضية هو فانوس ايكيا، والذي يتميز بشكله الرائع المبهج ولكنه يتكلف أموال باهظة لكي تستطيع شرائه، ومع وجود أكثر من طفل في منزلك فقد يكلفك الأمر الكثير من الأموال، لذا نتناول اليوم طريقة سريعة يمكنك من خلالها صنع فانوس ايكيا خلال 5 دقائق بتكلفة 3 ريالات فقط وبمكونات بسيطة في منزلك.

طريقة صنع فانوس ايكيا رمضان 1442 من المنزل

لكي تتمكن من صنع فانوس ايكيا في منزلك بريالات قليلة وفي وقت سريع، قم بإحضار 4 قطع من الكرتون بعرض 11 cm وطول 20 cm لكل واحدة، ثم إستخدام مُسدس الشمع الساخن وتمريره على جانب طولي واحد من إحدى القطع الكرتونية ثم لصق الأُخرى فوقها، ثم تكرار الخطوة نفسها في الجانب الطولي الثاني من نفس القطعة الكرتونية وإلصاق أُخرى فوقها، ثم يتم تمرير مسدس الشمع على طرفي القطعتين المُلصقتين على القطعة الثابتة، ومن ثم وضع القطعة الكرتونية الرابعة والأخيرة فوقهم حتى يتم اكتمال الجانب الرابع.

يتم إحضار قطعة كرتونية مربعة الشكل تكفي لتغلفة المربع الظاهر في الجهة السفلية للشكل بطول وعرض متساوي، مع إستخدام المسدس الشمعي كذلك في عملية لصق تلك القطعة، وباستخدام قطعة كرتونية أُخرى مربعة الشكل بطول وعرض 14 cm يتم تجهيز غطاء علوي وأخر سفلي للفانوس، وذلك من خلال إحضار ولصق أربع قطع مستطيلة صغيرة بعرض 2 cm وطول 14 cm على جميع جوانب القطعة الكرتونية المربعة، ثم قم بوضع قطعة على شكل U مقلوب في مقدمة الفانوس وتحديد حدود القطعة، وباستخدام سكين صغير يتم متابعة القلم لإزالة القطعة المُحددة وتكرار تلك العملية في الجوانب الأربعة للفانوس.

تصنيع الفانوس الأفضل في العالم ايكيا

باستخدام مسمار يتم عمل ثقبين صغيرين في أعلى الشكل المُفرغ في الجوانب الأربعة للفانوس، وأربعة ثقوب أخرى في الأطراف بالاضافة إلى ثقب في منتصف الغلاف العلوي والسفلي للفانوس، كذلك يتم وضع ثقب واحد في منتصف الناحية السفلية، ثم يتم وضع الغلاف السفلي أسفل الفانوس والعلوي أعلى فانوس ايكيا، وبعدها يتم إحضار الجزء العلوي الدائري المختص بالفانوس ورش القطع الأربعة باللون المُحبب لطفلك.

بعد ذلك يتم إحضار سلك كهربائي وإدخاله في منتصف الغلاف السفلي ثم الجهة السفلية، وإدخال طرفي السلك في لمبة صغيرة وتثبيت تلك اللمبة في أسفل منتصف اللمبة باستخدام مسدس الشمع، ثم يتم تثبيت الفانوس في الغلاف السفلي باستخدام مسدس الشمع كذلك، وفي فراغ الشكل المحدد في الجوانب الأربعة للفانوس يتم وضع قطعة بلاستيكية من الداخل، على أن تكون الأبعاد بنفس الطول 20 cm والعرض 11 cm وإلصاقها بواسطة مسدس الشمع في الجوانب الأربعة، ثم يتم إضافة الغلاف العلوي وإلصاقه بنفس الطريقة ثم إلصاق القطعة العلوية الخاصة بالفانوس بنفس الطريقة كذلك، وبذلك تكون قد انتهيت من صنع فانوس ايكيا رمضان 1442 بتكلفة بسيطة للغاية.