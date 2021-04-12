نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة على النايل سات 2021 Toyor aljanah واحدة من أهم ترددات قنوات أطفال في المقال التالي
يكثر البحث من جميع الجمهور على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021، وذلك لما تقدمه القناة من محتوى مفيد وهادف إلى جميع الأطفال والذي يتناسب مع العادات والتقاليد العربية والدين الإسلامي، والذي جعلها تجذب العديد والعديد من الجمهور وفي كافة أنحاء العالم، لذلك يقوم الكثير من الناس بتحديث القناة بشكل مستمر، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة ضبط القناة على أجهزة الريسيفر المنزلية.
تردد قناة طيور الجنة 2021
يسعى الكثير من الجمهور إلى سرعة ضبط قناة طيور الجنة على الأجهزة المنزلية الخاصة بهم، وذلك لكي يتم مشاهدة القناة ومتابعة ما تقدمه والاستماع به مع أطفالهم، فهي قناة تسعى دائمًا إلى جعل الطفل لا يعاني من أي محتوى غير هادف أو محتوى غير لائق لأعمار تلك الأطفال، يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة عن طريق إتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم وضع الضبط على القمر الصناعي نايل سات.
- تضبط القناة من خلال التردد 11391.
- معدل الترميز الخاص بقناة طيور الجنة هو 27500.
- الاستقطاب الخاص بالقناة هو الأفقي.
مميزات قناة طيور الجنة
- تتميز قناة طيور الجنة بأنها تعمل على مدار الأربعة والعشرون عام.
- تعرض قناة طيور الجنة الكثير من الأناشيد والبرامج المتنوعة والتي تناسب أعمار الأطفال التي تشاهد القناة.
- تقوم قناة طيور الجنة بتقديم محتوى يناسب عادات البلاد العربية وأيضًا التقاليد والعادات الدينية المتعارف عليها.
- تعمل قناة طيور الجنة على ترسيخ المبادئ الهامة التي تناسب وضع وسن الأطفال في هذا الوقت.
- تتميز قناة طيور الجنة بأنها يمكن أن يترك الطفل أمامها دون مراقبة من الآباء، نظرًا لما تقدمه من أعمال هادفة وبرامج تفيد الطفل.
- أصبحت قناة طيور الجنة الرائدة في عالم الطفل وعالم قنوات الأطفال.
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