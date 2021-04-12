تردد قناة طيور الجنة على النايل سات 2021 Toyor aljanah واحدة من أهم ترددات قنوات أطفال

يكثر البحث من جميع الجمهور على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021، وذلك لما تقدمه القناة من محتوى مفيد وهادف إلى جميع الأطفال والذي يتناسب مع العادات والتقاليد العربية والدين الإسلامي، والذي جعلها تجذب العديد والعديد من الجمهور وفي كافة أنحاء العالم، لذلك يقوم الكثير من الناس بتحديث القناة بشكل مستمر، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة ضبط القناة على أجهزة الريسيفر المنزلية.

تردد قناة طيور الجنة 2021

يسعى الكثير من الجمهور إلى سرعة ضبط قناة طيور الجنة على الأجهزة المنزلية الخاصة بهم، وذلك لكي يتم مشاهدة القناة ومتابعة ما تقدمه والاستماع به مع أطفالهم، فهي قناة تسعى دائمًا إلى جعل الطفل لا يعاني من أي محتوى غير هادف أو محتوى غير لائق لأعمار تلك الأطفال، يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة عن طريق إتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم وضع الضبط على القمر الصناعي نايل سات.

تضبط القناة من خلال التردد 11391.

معدل الترميز الخاص بقناة طيور الجنة هو 27500.

الاستقطاب الخاص بالقناة هو الأفقي.

مميزات قناة طيور الجنة