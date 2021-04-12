نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق كلوب هاوس أخر صيحة في عالم التواصل الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوافر العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت مثل تويتر واتساب ولكن هناك أشخاص تود الحديث مع أشخاص اخرين وليس الاستماع أو الكتابة أي يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى التفاعل الحي أو التفاعل المباشر للقضاء على الشعور بالملل والوحدة وهذا أحد أسباب ارتفاع شعبية تطبيق كلوب هاوس الجديد .

ماذا تعرف عن تطبيق كلوب هاوس club house

عبارة عن تطبيق لدردشات صوتية يتيح للمستخدم مشاركة الأفكار وكذلك بناء الصدقات ويتيح التطبيق للمستخدم تحديد الموضوعات التي يهتم بها سواء كانت رياضية أو سياسية أو اجتماعية وما غير ذلك وبناء على ذلك يزيد عدد الغرف الافتراضية التي يقدمها لك البرنامج والتي يمكنك الاشتراك في أحد منها وكذلك يمكن للشخص إنشاء غرفة خاصة به لمناقشة موضوعات مختلفة ويكون هو المسئول عنها ويحدد من يدخل فيها وتستوعب الغرف أعداد كبيرة من المجموعات تصل إلى خمسة ألاف شخص وقد تمتد الجلسة عبر التطبيق لعدة ساعات ولا يوجد تسجيل لأي شيء في الغرفة فبمجرد انتهاء وقت الجلسة ينتهي معها كل شيء وكأن شيء لم يكن .

كيفية استخدام تطبيق كلوب هاوس الجديد

يمكن الانضمام إلى التطبيق من خلال إحدى الطرق الآتية

التسجيل عبر الموقع وانتظار دورك.

الحصول على دعوة من خلال عضو موجود داخل التطبيق.

أي أن التطبيق غير متاح للعموم حتى الآن وتجري أبحاث للتطوير وبحث إمكانية إتاحة التطبيق للجميع وقد ساهمت الدعوات في زيادة شعبية التطبيق حيث ارتفع عدد المستخدمين منذ بداية انطلاق التطبيق في أبريل 2020 أي بعد مرور عام واحد من ألف وخمسمائة مستخدم إلي 6 ملايين مستخدم.

في حالة حدوث تجاوز من مستخدم كلوب هاوس

في حالة حدوث خطأ أو تجاوز من المستخدم يتم غلق حسابه وإخراجه من التطبيق ليس هو فقط بل أيضا الشخص الذي قام بدعوته إلي التطبيق.

كيفية الحصول على دعوة في كلوب هاوس

يمكنك تحميل التطبيق وكذلك التسجيل فيه بعدها أي صديق لك لديه حساب داخل التطبيق سوف يصل له إشعار بأنك تريد دخول التطبيق وهنا يمكنه في حالة وجود دعوات لديه أن يرسل لك دعوة.