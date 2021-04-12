نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حذف انستجرام وواتساب بشكل نهائي دون فقد البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد يرغب الكثير من مستخدمي واتساب وانستجرام من حذف التطبيق دون فقد بياناتهم، ولكن بعض التطبيقات يصعب الاحتفاظ ببيانات المستخدم إذا تم حذف التطبيق، ولكن من خلال مقالنا هذا سوف نستعرض كيفية حذف الحسابين انستجرام أو واتساب دون فقد أي بيانات للمستخدم وصاحب الحساب، فإذا كنت أحد المستخدمين الذين يرغبون في حذف حسابات تطبيقي واتس آب وانستجرام بشكل دائم ونهائي فعليك اتباع الخطوات التالية التي نوضحها لكافة متابعينا والرد على كافة التساؤلات التي طرحها الأشخاص المستفيدين من هذه التطبيقات.

خطوات حذف حساب الواتساب :

هناك عدد من المستخدمين يرغبون في حذف بياناتهم من على التطبيق بعد القيام بحذفه، ونذكر من خلال ها المقال الخطوات التي يجب اتباعها من قبل الأشخاص المستخدمين للتمكن من حذف الحسابات مع المحافظة على بيانات المستخدم المخزنة على التطبيقين، وذلك بكل سهولة كما يلى: – حذف تطبيق واتساب كيفية تنزيل بيانات واتس آب لا يسمح لك واتس آب بتنزيل جميع بياناتك مرة واحدة، وبالنظر إلى أن جميع الصور ومقاطع الفيديو والمستندات مخزنة بالفعل على هاتفك الذكي ، فإن الاحتفاظ بنسخة احتياطية من مجلد واتس آب سيحل المشكلة، والآن ، ما عليك سوى التركيز على حفظ الدردشات، لذلك ، لا يحتوي نظام المراسلة على أي شرط “تنزيل الكل مرة واحدة”، لذلك ، عليك أن تذهب واحدًا تلو الآخر. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية :

يتم فتح تطبيق واتس آب الدخول على الإعدادات الدردشات ثم اختيار سجل الدردشات تصدير الدردشة. انقر فوق اسم جهة الاتصال للدردشة التي تريد تصديرها كما يمكنك أيضًا تحديد الخيار Include Media في حالة رغبتك في تصدير محتوى الوسائط المتعددة في الملف المُصدَّر، ويمكن تكرار الأمر نفسه مع الدردشات الأخرى لتصديرها.

خطوات وكيفية حذف حساب واتس آب بشكل دائم:

1. الدخول على الإعدادات بمجرد القيام بفتح تطبيق واتس آب

2. اضغط على الحسابات واختر حذف حسابي

3. تحقق من خلال إدخال رقم هاتفك المحمول المسجل

4- ثم اضغط على زر حذف حسابي هنا يتعين عليك إعطاء واتس آب سببًا لحذف الحساب.

كيفية حذف تطبيق انستجرام:

يتساءل العديد من محبي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن أحدث التطبيقات وكان منهم تطبيق الانستجرام، وشمل التساؤل كيفية تنزيل بيانات انستجرام لدى انستجرام خيار تنزيل جميع البيانات دفعة واحدة للقيام بذلك:

يتم فتح تطبيق Instagram

الدخول على الإعدادات

اختيار رمز الأمان

القيام بتنزيل البيانات

أدخل معرف البريد الإلكتروني

ثم اضغط على خيار طلب التنزيل.

تحقق عن طريق إدخال كلمة المرور.

وعن كيفية حذف حساب انستجرام :

أما فيما يتعلق بكيفية حذف حساب Instagram نهائيًا، أشار التطبيق أثناء استخدامه إلا إنه لا يسمح Instagram للمستخدمين بحذف حساباتهم باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، لكن للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية :