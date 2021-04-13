عاجل تعرف على مميزات واتساب الذهبي الجديدة whatsapp gold لعام 2021 والتحديث الأخير

نستعرض مع حضراتكم في هذا المقال مميزات واتساب الذهبي الجديدة لعام 2021 بعد التحديث الأخير، والتي تعتبر من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص، فهم يريدون معرفتها للاستفادة منها، ولذلك يقومون بالبحث عنها دائماً على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فمن الجدير ذكره أنه يوجد عدد كبير من الأشخاص تركوا استخدام واتساب الأصلي واتجهوا لاستعمال واتساب الذهبي بدلاً منه لما يحتوي عليه من إضافات ومميزات رائعة، سوف نقدمها لكم في الفقرات التالية.

مميزات واتساب الذهبي 2021

من أهم المميزات التي تتواجد في تطبيق واتساب الذهبي لعام 2021 ما يلي:

يمكنكم نشر حالة خاصة بكم وتزيد مدتها عن 30 ثانية.

يمكنكم فصل الواي فاي عن تطبيق واتساب جولد فقط، على أن تعمل باقي التطبيقات بصورة عادية.

ازدادت خصائص الخصوصية حيث يمكن إخفاء اللون الأزرق الذي يدل على قراءة الرسالة.

يمكنكم تحويل رسالة من شخص إلى آخر والتحكم بأن لا تظهر له أنها محولة، وتبدو أنها رسالة عادية.

يمكن إخفاء محادثات معينة في التطبيق بكل سهولة عن طريقة استخدام كلمة السر أو البصمة الخاصة بكم.

يمكن تشغيل الوضع الليلي أو ما يسمى بالدارك مود بكل سهولة.

يمكن استخدام التطبيق بكل سهولة دون تعرض المستخدم إلى الحظر.

يحافظ التطبيق على أمان وخصوصية المستخدم ولا يمكن اختراقه بكل سهولة.

تحديث واتساب الذهبي

تم عمل تحديث جديد لهذا التطبيق، وإضافة بعض المميزات الجديدة به، وهي: