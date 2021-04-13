أعلنت نوكيا عن مواصفات هاتفها الأحدث X20 الذي صممته ليكون من بين أبرز الهواتف الذكية المنافسة في سوق أجهزة 5G. ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (168.9/79.7/9.1) ملم، ووزنه 220 غ. أما الشاشة فيه فأتت IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، وترددها 90 هيرتزا. كما يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 480 5G المطور بتقنية 8 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC. وحصل على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+5+2+2) ميغابيكسل، وهي كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 4470 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، أما أسعاره في الأسواق فستكون نحو 350 يورو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاتف مميز بسعر منافس لشبكات 5G من نوكيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.