نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ومميزات وعيوب وسعر هاتف أوبو Find X3 Pro السعودية في المقال التالي

مواصفات ومميزات وعيوب وسعر هاتف أوبو Find X3 Pro، قامت شركة أوبو مؤخراً بالإعلان عن هاتفها الجديد Oppo Find X3 Pro ليكون استكمالا لسلسة هواتف أوبوFind X، والآن سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على جميع مواصفات هاتف أوبو Find X3 Pro وأهم مميزاته وعيوبه وسعره. مواصفات هاتف أوبو Find X3 Pro يأتي هاتف أوبو Find X3 Pro بمعالج من شركة كوالكم الرائدة من نوع Snapdragon 888 ثماني النواة بتكنولوجيا 5 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 660.

يأتي الهاتف بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا رام.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية وهي رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وتدعم المثبت البصري OIS وتعتبر الكاميرا الأساسية، أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالزوم وتصل حتى 20X، أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع، أما عن الكاميرا الرابعة والأخيرة فهي بدقة 3 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/3.0 وهي الخاصة بالتصوير الميكروسكوب وتقوم بتكبير الاشياء حتى 20X مع فلاش أحادي، أما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، ويدعم الهاتف تصوير الفيديو بجودة 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية، وأيضاً التصوير بجودة FHD بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية، وأيضاً التصوير بجودة HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 480 إطار في الثانية ويتميز الهاتف بالتصوير البطيء بجودة FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 240 إطار في الثانية.

الشاشة تأتي من نوع LTPO AMOLED منحنية من الجوانب وبها شكل الثقب وتكون بمساحة 6.7 بوصة بدقة 3216×1440 بكسل بمعدل كثافة 525 إنش وجودة QHD+ مع وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس، وتستحوذ الشاشة على نسبة 92.7% من الواجهة الأمامية.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة أوبو الـ ColorOS 11.2.

تأتي البطارية بسعة 4500 مللي امبير وتدعم الشحن السريع بقوة 65 واط وتدعم الشحن اللاسلكي بقوة 30 واط.

يدعم الهاتف مجموعة كبيرة من المستشعرات مثل التسارع والتقارب اللاتلامسي NFC والبوصلة وعداد الخطى ودرجة حرارة اللون والجيروسكوب الخاص بنظارات الواقع الافتراضي الـ VR.

يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويكون مدمج مع الشاشه وأيضاً خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه.

يأتي الهاتف من الزجاج مع إطار من الالمونيوم مما يجعل الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68 حتى متر ونصف أسفل الماء لمدة 30 دقيقة.

السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتحصل على تجربة متميزة، ويتميز بوجود ميكرفون ثانوي خاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة.

يأتي الهاتف بمنفذ USB من نوع Type C مع دعمه خاصية OTG. مميزات هاتف أوبو Find X3 Pro يأتي مقاوم للماء والغبار. يدعم الشحن السريع بقوة 65 واط والشحن اللاسلكي. وزن الهاتف مقبول جداً من أقوى الهواتف في الأداء بفضل معالج كوالكم الرائد حتى في الألعاب الثقيلة. يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G. سماعات ستيريو لتحصل على تجربة صوتية مميزة وصوت مجسم بشكل مميز. شاشة اموليد 120Hz بدقة QHD+ مع انحناء بسيط من الأطراف تقدم تجربة مميزة. عيوب هاتف أوبو Find X3 Pro شكل تصميم وبروز الكاميرا الخلفية غريب. الكاميرا الزوم أصبحت بمدى 20X فقط بعد أن كانت حتى 60X في Find X2 Pro. لا يدعم زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري. لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. لا يدعم التصوير 8K بعكس S21 Ultra و Mi 11. مشكلة معالج سناب دراجون 888 يعاني من سخونة زائدة. سعر هاتف أوبو Find X3 Pro سعر الهاتف في السعودية النسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجا رام تقريباً 4950 ريال. سعر الهاتف في مصر النسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجا رام تقريباً 19000 جنيه. سعر الهاتف في الامارات النسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجا رام تقريباً 7350 درهم. السعر العالمي للنسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجا رام حوالي تقريباً 1300 دولار أمريكي. الوسوم عمر شويل - جدة مواصفات ومميزات وعيوب وسعر هاتف أوبو Find X3 Pro السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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