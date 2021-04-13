تردد قناة سكاي نيوز 2021 على النايل سات يمكن استقبالها بسهولة وتنزيلها على التليفزيون، حيث أن هذه القناة تتميز بأنها قناة مختلفة ومتميزة عن القنوات الإخبارية الأخرى، حيث أنها تقوم بأسلوب متميز في طرح الأخبار على الجماهير، ويمكن متابعة مقالنا هذا للتعرف على كيفية تنزيل تردد قناة سكاي نيوز.

تردد قناة سكاي نيوز 2021 على النايل سات

يمكن تنزيل تردد قناة سكاي نيوز عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11977.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة سكاي نيوز على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11766.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة سكاي نيوز على القمر الصناعي يلو سات 13

القمر الصناعي: يلو سات 13.

التردد 11746.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

نبذة عن القناة

قناة سكاي نيوز انطلقت في شكل استثمار تم بين شركة سكاي نيوز البريطانية وشركة أبوظبي وذلك في عام 2012.

وهي تقوم بتغطية مميزة للأخبار العاجلة حيث أنها تقوم ببث النشرات الإخبارية وبرامج التغطيات التي تدعم من المصادر الموثوقة.

وأيضًا بالمصادر الحصرية من خلال المراسلين الذين ينتشرون في مختلف دول العالم والدول العربية.

وقناة سكاي نيوز عربية تتحرى الدقة في الأخبار التي تقوم بعرضها والمصداقية والمهنية في في شكل متكامل يجعلها نموذج متميز للإعلام الإخباري في عالمنا الحديث.

برامج القناة

قناة سكاي نيوز تقدم مجموعة من البرامج المتميزة التي يمكن من خلالها عرض الكثير من البرامج الحوارية الإخبارية، والتي تركز على تغطية كافة الأخبار من حول دول العالم وليس العالم العربي فقط، ومن أهم البرامج المتميزة على قناة سكاي نيوز:

برنامج الصباح: الذي يقوم بتغطية الحياة الثقافية والاجتماعي وأخبار الفن وصيحات الموضة والأخبار الموسيقية.

برنامج الصحافة Press: هذا البرنامج يتناول كافة القضايا التي يتم تسليطها من خلال الصحافة العربية والصحف العالمية، ويتم عرضها بشكل سهل ومبسط على المشاهدين.

برنامج رادار الأخبار.

برنامج منصات.

برنامج المساء.

برنامج غرفة الأخبار .

وهو برنامج حواري يتم من خلال تبادل الآراء والمناقشات مع المحللين والخبراء، وذلك من خلال التعرض للقضايا الدولية المختلفة ومعالجة كافة أبعادها