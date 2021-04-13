تردد قناة سما السورية 2021 على النايل سات يبحث عنه الكثير من المشاهدين وبشكل خاص أن قناة سما الفضائية التي يتم بثها من دمشق، وتقوم بتقديم العديد من البرامج المتنوعة سواء الاجتماعية أو السياسية أو الإخبارية والتي تكون خاصة بالأحداث السورية، حيث أنه يمكن استقبال تردد القناة من خلال متابعة مقالنا هذا.

تردد قناة سما السورية

يمكن متابعة قناة سما السورية بعدد كبير من البرامج المتنوعة والمتميزة في المجالات المختلفة من الترفيه والأخبار والاجتماعي والاجتماعيات، ويمكن استقبال القناة من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11178.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

معلومات عن القناة

هي من أهم القنوات التي تم بثها من دمشق عاصمة سوريا.

وهي مجانية لا تحتاج إلى أي اشتراكات أو دفع أي رسوم.

القناة تقوم ببث محتواها طوال الـ 24 ساعة.

القناة تناقش كافة القضايا التي تهم الرأي السوري، والأحداث الجارية كذلك بالدول المجاورة لسوريا سواء كانت الدول العربية أو الأجنبية.

القناة كانت بدايتها عام 2012 وأصبحت من أشهر القنوات الفضائية في الوقت الحالي.

هذه القناة حققت معدلات نجاح عالية وكبيرة من خلال برامجها المتميزة.

تعتبر قناة سما البديل الأساسي لقناة دنيا التي تم إيقافها قبل ذلك.

القناة تقدم الكثير من البرامج المتعدد والحوارية التي تشمل كافة الأحداث حول العالم.

قناة سما تقوم بعرض الكثير من المسلسلات الرمضانية، وكذلك شاركت القناة في المسابقات التي تقام في هذا الشهر الفضيل.

محتوى وبرامج قناة سما السورية

القناة تقدم العديد من البرامج الحوارية حول ما يحدث في سوريا وجميع دول العالم والتي من أبرزها:

برنامج صباح الخير: حيث أنه برنامج اخباري متميز يأتي في بداية اليوم من أجل افتتاح اليوم على القناة.

برنامج شباب بيك: الذي يهتم بالشباب ومشاكلهم وكافة القضايا التي تعترض طريقهم.

برنامج 90 دقيقة: وهو برنامج إخباري يناقش القضايا المختلفة برنامج أحوال الناس، وذلك من خلال متابعة أخبار الناس والقضايا المختلفة التي يتعرضون لها، والحلول المقترحة لتلك المشكلات والقضايا.

برنامج الحوار الاقتصادي.

النشرة المحلية.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان تردد قناة سما السورية 2021 ونود أن يكون نال إعجابكم.