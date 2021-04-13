نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة روتانا كيدز 2021 الجديد على النايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة روتانا كيدز 2021 الجديد على النايل سات يتابعها الكثير من الأطفال في مختلف أنحاء العالم العربي وقد تم تحديثها كما حدث مع كافة القنوات، ولكن يمكن تنزيل القناة من خلال ترددها الجديد والذي سوف نقوم بذكرى في مقالنا هذا.
تردد قناة روتانا كيدز 2021
قناة روتانا كيدز حصلت على نسب المشاهدات العالية والمرتفعة عند مقارنتها مع باقي القنوات المتخصصة في تقديم المحتوى للأطفال، ويمكن استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات، وذلك من خلال البيانات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500 .
- التردد: 12206.
- الاستقطاب: أفقي.
- اسم القناة على الرسيفر: قناة روتانا كيدز.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
تردد قناة روتانا كيدز للأطفال على العرب سات
يمكن أيضًا استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات، وذلك دون تقطيع أو أي تشويش على مدار اليوم، وذلك من خلال البيانات التالية:
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 12341.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
يمكن أيضا متابعتها على التردد الآخر على نفس القمر من خلال البيانات التالية:
- التردد: 11843.
- معدل الترميز: 27500 .
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
برامج قناة روتانا كيدز
قناة روتانا كيدز تقدم محتوى متميز من البرامج التي تقوم بتعليم الأطفال، وكذلك الأفلام والبرامج الكرتونية والتي يكون فيها أشهر الشخصيات الكرتونية، ومن هذه البرامج ما يلي:
- العودة إلى جزيرة الكنز.
- القوة الصغيرة.
- افتح يا سمسم.
- عالم تحت الماء.
- أبطال الكرة الحرة.
- صغار ستار.
- تنانينك سلتون.
- ماوكلي فتى الأدغال.
- مغامرات ماهر ماركوبولو.
- جي فوتبول.
مميزات القناة
قناة روتانا كيدز من القنوات المتميزة والتي لها الكثير من الأهداف والمميزات والتي منها:
- أن القناة تقوم بتقديم محتوى يهدف إلى إمتاع الأطفال وتنمية المهارات اللغوية والعلمية لهم.
- القناة تقدم محتواها دون أي خلل في البث أو انقطاع للبث.
- القناة تعمل على إدخال الفرح إلى الأطفال من خلال تقديم محتوى متميز، ولا يكون هذا المحتوى معارض للعادات أو التقاليد.
- تقديم محتواها بجودة عالية وبشكل مجاني.
- القناة تمتلك فريق عمل يسعى إلى التميز والتجديد وإلى الاهتمام بتنمية الطفل.
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