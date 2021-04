نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الجولات في السعودية 2021 جميع الأنواع والأسعار والإمكانيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إسم الجهاز السعر بالريال نوكيا 3310 179 ريال هاواوي واي 5 2018 299 ريال هونر Honor 7S 4G 16GB 299 Huawei Y5 Lite 4G 16 GB هاواوي 309 هاواويHuawei Y 5 P 4G 32 GB 2 GB 349 هونرHonor 8 S 4G 32 GB 375 هاواويHuawei Y 5 2019 32 GB 399 سامسونج Samsung Galaxy A 01 16GB 2 GB 4G 399 سامسونج Samsung Galaxy A 10 6.2 inch 32 GB 4G 415 هاواويHuawei Y 6 Prime 2019 32 GB 449 هونرHonor 8 i 4G 32 GB 449 سامسونج Samsung Galaxy A 10 S 32 GB 489 فيفو Vevo Y 11 32 GB 4G 4G 499 نوكيا Nokia 3.2 64G 4G 499 Oppo A 5 S 32 GB 3GB 4G Dual-SIM 499 هاواويHuawei Y 6 Prime 2019 64 GB 509 فيفو Vevo Y 12 64 GB 4G 4G 549 هاواويHuawei Tablet T 3 MediaPad 10 inch Wifi 16 GB 559 سامسونج Samsung Galaxy A 20 S 6.5 inch 32 GB 4G 599 هونرHonor 10 Lite 128 GB 619 هاواوي Huawei Y 7 P 64 GB 4G 649 هاواوي Huawei Y 7 Prime 2019 64 GB 649 فيفو Vevo Y 15 64 GB 4G 4G 649 هاواوي Huawei Tablet T 3 MediaPad 10 inch 4G 16 GB 679 سامسونج Samsung Galaxy A 30 S 6.4 inch 64 GB 4G 699 نوكيا Nokia 6.2 T A 128 GB 4 GB 699 هاواوي Huawei Y 9 Prime 2019 64 GB 699 هاواوي Huawei P 30 Lite 4G 128 GB 739 هاواوي Huawei Y 9 Prime 2019 128 GB 849 هونرHonor 9 X 128 GB 6 GB 849 هاواوي Huawei Y 9 Prime 2019 128 GB 869 سامسونج Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 inch ،32GB 4G 999 اوبو Oppo F 11 128 GB 4G (4G) Dual-SIM 999 سامسونج Samsung Galaxy A 51 6.5 inch 128 GB 6 GB 4G 999 هاواوي Huawei Y 9 S 2019 128 GB 999 هاواوي Huawei Nova 7 i 4G 128 GB 8 GB 1,049 اوبو Oppo A 9 2020 128 GB 4GB 4G Dual-SIM 1,099 سامسونج Samsung Galaxy i70 6.7 inch 128GB 4G 1,099 هاواوي Huawei MediaPad M 5 Lite 10.1 inch ،4G 64 GB 1,199 فيفو Vevo S 1Pro 128GB 4G 4G 999 هاواوي Huawei Nova 5 T 4G 128 GB 1,299 سامسونج Samsung Galaxy Note 10 Lite 128 GB 8 GB 1,799 سامسونج Samsung Galaxy S10 Plus 128 GB ،4G 2,249 هاواوي Huawei P 30 Pro 4G 128GB 8GB 2,299 هاواوي Huawei P 30 Pro 4G 256GB 2,499 هاواوي Huawei P 40 5G 128GB 8GB 2,599 سامسونج Samsung Galaxy S 20 Plus 4G 128 GB 8 GB 2,899 ايفون iPhone 11 64 GB 2,949 هاواوي Huawei Mate 30 Pro 256 GB 8GB 4G 2,999 سامسونج Samsung Galaxy Note 10 Plus 256 GB 3,099 ايفون iPhone 11 128 GB 3,199 سامسونج Samsung Galaxy S 20 Plus 5G 128 GB 12 GB 3,419 هاواوي Huawei P 40 Pro 5G 256GB 8GB 3,499 ايفون iPhone 11 256 GB 3,599 سامسونج Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G 256 GB 3,949 سامسونج Samsung Galaxy S 20 Ultra 5G 128 GB 12 GB 4,139 ايفون iPhone 11 Pro 64 GB 4,249 ايفون iPhone 11 Pro Max 64 GB 4,399 سامسونج Samsung Galaxy Z Flip 4G 256 GB 8 GB 4,499 ايفون iPhone 11 Pro Max 64 GB 4,599 ايفون iPhone 11 Pro 256 GB 4,799

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الجولات في السعودية 2021 جميع الأنواع والأسعار والإمكانيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.