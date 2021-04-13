نصائح طبية لصيام صحي في رمضان

نصائح طبية لصيام صحي في رمضانصيام رمضان بشكل صحي من أهم الأشياء التي يسعى لها كثير من الناس، حيث إن الصيام الصحي يساعدك على الاحتفاظ بطاقتك وحيويتك في أثناء الامتناع عن تناول الطعام وشرب الماء، ويمكن باتباع بعض النصائح الطبية صيام رمضان بشكل صحي، في هذا التقرير نتعرف على أبرز هذه النصائح بحسب ما نشرها موقع "هيلث لاين".

لا تفوت وجبة السحور

تفويت وجبة السحور يؤثر على طاقتك طوال اليوم، لذا يجب أن تهتم بهذه الوجبة، وكذلك فإنه يمكنك اختيار تناول الحبوب الكاملة مع الدهون الصحية والبروتينات وكذلك الفواكه والخضراوات.

ترطيب الجسم بعد الإفطار

عدم شرب كمية كافية من الماء يؤدي لسوء الحالة المزاجية وزيادة التعب ويؤثر ذلك على مستويات الطاقة والذاكرة.

كما أن شرب الماء يمنع الصداع والصداع النصفي وحصوات الكلى والإمساك ويساعد في الحفاظ على ضغط الدم.

يمكنك شرب الماء مباشرة أو دمج الفواكه والخضراوات المليئة بالماء في وجبتك المسائية مثل: الفراولة، البطيخ، الخيار.

قسم الطعام إلى أجزاء

بعد يوم كامل من عدم تناول الطعام والشعور بالجوع، من الشائع الإفراط في تناول الطعام، قد يؤدي ذلك إلى إرهاق وزيادة الوزن على مدار الشهر، لكن يمكن الإفطار بتناول التمر وبعض الفاكهة وشرب بعض الماء في هذه المرحلة، ويوصي بالتوقف وإتمام صلاة المغرب قبل البدء في أي طعام.

السكريات الطبيعية من الفاكهة ستسمح لجسمك بالتسجيل أنك تناولت طعامًا ولن تشعر وكأنك تتضور جوعاً ، وستكون أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام.

بالنسبة لوجبة السحور حاول توزيع طعامك على النحو التالي:

-خضار أو سلطة: نصف طبق.

-الكربوهيدرات: ربع طبق. إذا اخترت تناول الكربوهيدرات المكررة ، فاحرص على تقليلها إلى الحد الأدنى.

صيام أصحاب الأمراض المزمنة

يمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات طبية شائعة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم الصيام طالما أن حالتهم مستقرة ويتم التحكم فيها، ومع ذلك ، سيحتاجون إلى مراقبة سكر الدم وضغط الدم عن كثب، وضمان الترطيب الكافي ، وتعديل توقيت الأدوية.

يجب تعديل الوقت الذي تتناول فيه دواءك ليتناسب مع جدول الصيام لوجبة المساء ووجبة الصباح إذا أدى الصيام إلى تفاقم الحالة الطبية حتى بعد تعديل جدول الأدوية، فلا ينبغي للمرضى أن يصوموا.

وهذا يشمل الأمراض الحرجة مثل تلك التي تتطلب دخول المستشفى، ومرض السكري الذي يتطلب إمدادات ثابتة من الطعام والشراب لإدارة سكر الدم، وأنواع معينة من السرطان.

(اليوم السابع)

