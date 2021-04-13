نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصدار السادس من ساعة آبل ومواصفاتها المتميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شاع استخدام الهواتف الذكية في كافة بقاع العالم، حيث تنوعت الشركات التي تصدر الهواتف الذكية منها شركة آبل، والتي تصدر العديد من الهواتف الذكية التي تتمتع بمواصفات هائلة، ولكن لم تكتفي بذلك فقط، بل أبهرت العالم منذ 6 سنوات مضت بما يسمى بالساعة الذكية والتي أعلنت عن أسعارها ومواصفاتها في سبتمبر 2015، كما شهد الإصدار العديد من التطورات منها دعم اللغة العربية، تى وصلت إلى الجيل السادس من ساعة آبل الذي نعهده الآن.

مواصفات ساعة آبل الجيل السادس

تعد ساعة آبل هي الأفضل حول العالم، نظراً لمواصفاتها المتنوعة، لذا يرغب الجميع في اقتناء هذه الساعة، وكانت أبرز إصدارات ساعة آبل هو الجيل السادس من الساعة والذي يتميز بما يلي:

توجد مقاسات مختلفة من الساعة تناسب الجميع، حيث يتراوح عرض الإطار ما بين 40 إلى 44 مللي.

تحتوي ساعة آبل على نظام GPS، كما أنها مصممة بنظام المعالج cpu.

الساعة مصممة من طراز الذكي المسمى microled.

تتميز ساعة آبل بسعة بطارية قدرها 303.8 مللي أمبير، وهذا ما يميز بطارية ساعة الجيل السادس عن الجيل السابق.

توجد ألوان وأشكال مختلفة من ساعة آبل، مما يقدم خيارات متنوعة للمشتري.

تحتوي ساعة آبل على أضواء LED التي تتنوع ألوانه بين الأحمر والأسود و الأخضر.

مميزات الجيل السادس من ساعة آبل

تتميز ساعة أبل من الجيل السادس بالعديد من المميزات التي تجعل الجميع يرغب في اقتنائها، ومنها:

يمكن توصيل الساعة بالهاتف الخاص بك، والرد على المكالمات التي تصلك.

إمكانية الرد على الرسائل والمكالمات عن طريق اللمس من خلال سيري.

ساعة آبل من أنواع الساعات العازلة للماء، لذا لا داعي من القلق عند ارتدائها أثناء السباحة.

تعمل أضواء الليد على قياس نسبة الأكسجين في دم الإنسان.

لمحبي الرياضة، تستطيع ساعة آبل حساب السعرات الحرارية التي يحرقها خلال ممارسة الرياضة.