نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت on time sports hd 1-2 // الناقلة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الكأس في المقال التالي
يبحث عشاق قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في كل مكان من المحيط إلي الخليج، عن تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة مباريات الفريقين الليلة في الدور أل 32 من مسابقة كأس مصر، فالأهلي يلاقي النصر في ملعب الإسكندرية والزمالك يلاقي حرس الحدود الليلة في أستاد القاهرة، وتنقل المباراتين عبر قنوات أون الناقل الحصري لمباريات كأس مصر فضائياً، وتعتبر قنوات أون من أكثر القنوات الرياضية العربية مشاهدة في العالم العربي، لنقلها بطولة الدوري والكأس المصري الذي يتابعه المصريون والعرب جميعاً، لقوة المنافسة به والذي يعتبر أقوى مسابقة في الوطن العربي.
نبذة مختصرة عن قنوات أون تايم سبورت
انطلقت قنوات أون سبورت في عام 2017، ومنذ أنطلاقها والقناة تستقطب الملايين من المشاهدين والقناة في بدايتها كانت ملك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، واستطاعت القناة في عامها الأول الحصول على حقوق نقل بطولة السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، مما جعل القناة حديث كل العرب المتابعين لكلاسيكيو الأرض والقناة اندمجت عام 2019 مع قناة تايم سبورت، لكي يستطيعون تكوين كيان كبير يكون قادر على الحصول على البطولات العالمية، والقناة حالياً ملك الهيئة الوطنية للأعلام بالمشاركة مع شركة إعلام المصريين.
تردد قناة أون تايم سبورت 2021
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|10853
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الزمالك
|14
|10
|3
|1
|20
|6:23
|17
|33
|2
|المصري البورسعيدي
|18
|7
|8
|3
|16
|13:22
|9
|29
|3
|الاتحاد السكندري
|17
|8
|4
|5
|17
|20:22
|2
|28
|4
|الأهلي
|11
|8
|3
|0
|23
|5:23
|18
|27
|5
|بيراميدز
|15
|6
|7
|2
|19
|14:20
|6
|25
|6
|سيراميكا كليوباترا
|18
|6
|7
|5
|16
|20:22
|2
|25
|7
|مصر المقاصة
|16
|7
|4
|5
|18
|20:18
|-2
|25
|8
|سموحة
|17
|4
|12
|1
|17
|17:24
|7
|24
|9
|إنبي
|16
|6
|6
|4
|18
|17:19
|2
|24
|10
|غزل المحلة
|17
|5
|8
|4
|17
|16:14
|-2
|23
|11
|الجونة
|17
|5
|6
|6
|17
|21:19
|-2
|21
|12
|أسوان
|17
|5
|5
|7
|17
|21:11
|-10
|20
|13
|طلائع الجيش
|18
|4
|5
|9
|16
|22:21
|-1
|17
|14
|وادي دجلة
|18
|3
|7
|8
|16
|22:15
|-7
|16
|15
|المقاولون العرب
|17
|4
|3
|10
|17
|25:17
|-8
|15
|16
|البنك الأهلي
|17
|2
|8
|7
|17
|20:14
|-6
|14
|17
|الإسماعيلي
|18
|2
|8
|8
|16
|24:16
|-8
|14
|18
|الانتاج الحربي
|17
|2
|6
|9
|17
|30:13
|-17
|12
موعد مباريات اليوم على قنوات ON TIME SPORTS
|الأهلي * النصر
|ألدور 32 في كأس مصر
|التوقيت 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة القناة HD 1
|الزمالك * حرس الحدود
|الدور أل 32 في كأس مصر
|التوقيت 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة القناة HD 2
|بيراميدز * مصر المقاصة
|الدوري الممتاز
|التوقيت 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة القناة HD 3
تردد قناة أون تايم سبورت الجديد
تقدم قنوات أون تايم سبورت جميع المنافسات الرياضية الفردية والجماعية التي تقام في مصر، وتقدم العديد من البرامج التي تحظى بمشاهدة كبيرة مثل برنامج مساء أون، وبرنامج أستاد مصر، وملعب أون الذي يقدمه الإعلامي الكبير أحمد شوبير وسيف زاهر، وتقدم استوديو تحليلي قبل كل مباراة تستضيف فيه خبراء الكرة المصرية، لتحليل المباريات كل ذالك من أجل تقديم الأفضل للمشاهد في كل مكان.
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