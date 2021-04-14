تردد قناة أون تايم سبورت on time sports hd 1-2 // الناقلة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الكأس

يبحث عشاق قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في كل مكان من المحيط إلي الخليج، عن تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة مباريات الفريقين الليلة في الدور أل 32 من مسابقة كأس مصر، فالأهلي يلاقي النصر في ملعب الإسكندرية والزمالك يلاقي حرس الحدود الليلة في أستاد القاهرة، وتنقل المباراتين عبر قنوات أون الناقل الحصري لمباريات كأس مصر فضائياً، وتعتبر قنوات أون من أكثر القنوات الرياضية العربية مشاهدة في العالم العربي، لنقلها بطولة الدوري والكأس المصري الذي يتابعه المصريون والعرب جميعاً، لقوة المنافسة به والذي يعتبر أقوى مسابقة في الوطن العربي.

نبذة مختصرة عن قنوات أون تايم سبورت

انطلقت قنوات أون سبورت في عام 2017، ومنذ أنطلاقها والقناة تستقطب الملايين من المشاهدين والقناة في بدايتها كانت ملك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، واستطاعت القناة في عامها الأول الحصول على حقوق نقل بطولة السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، مما جعل القناة حديث كل العرب المتابعين لكلاسيكيو الأرض والقناة اندمجت عام 2019 مع قناة تايم سبورت، لكي يستطيعون تكوين كيان كبير يكون قادر على الحصول على البطولات العالمية، والقناة حالياً ملك الهيئة الوطنية للأعلام بالمشاركة مع شركة إعلام المصريين.

تردد قناة أون تايم سبورت 2021