نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث واتساب الذهبي الجديد إصدار 9.20 على جميع أنظمة التشغيل 2021 في المقال التالي
في الفترة الأخيرة وفور الإعلان عن إصدار تحديث واتساب الذهبي الجديد رقم 9.20 ازدادت عمليات البحث بشكل كبير للغاية، حتى يتمكن المستخدمين من الحصول على الإصدار الجديد من التحديث، حتى يتمكنوا من مواكبة جميع التطورات الخاص به، مع العلم أن ذلك التطبيق يعمل على إصدار الكثير من التحديثات بشكل دوري في تطبيق الرسائل الفورية الذي يحتوي على عدد كبير من الإضافات والمميزات الغير موجودة في التطبيق الأصلي، ومن هنا نقدم إليكم مجموعة من المعلومات حول النسخة الذهبية من تطبيق واتساب، والمميزات التي تجعله مميز للغاية.
تحديث واتساب الذهبي 2021
يقوم المسؤولون عن النسخة الذهبية من تطبيق واتساب للمراسلات الفورية، بإصدار مجموعة دورية من التحديثات الخاصة بالبرامج، حتى يتمكن من توفير جميع المميزات التي يغفل عنها التطبيق الأصلي، وفي الفترة الأخيرة تم العمل على إطلاق تحديث واتساب الذهبي الذي يحمل النسخة رقم 9.20، حتى يتمكن من التخلص من الثغرات التي يحتوي عليها التطبيق الأصلي، والذي يحاط بقدر عالي وكبير من الخصوصية التي تج عنه وجود مثل هذه الثغرات، والتي لها تأثير سلبي على المستخدمين.
مميزات الإصدار 9.20 من تحديث واتساب الذهبي
- يعمل تحديث واتساب الذهبي على التخلص من كافة المشكلات التي ظهرت في النسخة السابقة رقم 9.10.
- يساعد التحديث إمكانية تغيير المستخدم للحالة وتصميمها.
- يدعم نظام حماية كامل لكافة المحادثات الشخصية، عن طريق استخدام البصمة لقفل المحادثات.
- من الممكن تفعيل الإشعارات للمستخدمين الآخرين المتابعين للحالة الخاصة بك.
- يتيح التحديث الجديد إمكانية تعديل الصوت إلى مجموعة من الأصوات الأخرى، عن طريق تسجيل الصوت، عن طريق الدخول على الإعدادات ومنها المحادثات، ثم تغيير الصوت.
- إمكانية معاينة الملصق والتأكد منه قبل إرساله.
- من الممكن حذف العديد من أشكال الإيموجي المحملة من قبل المستخدم.
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