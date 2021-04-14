تحديث فورت نايت الجديد يتيح استخدام الطائرة الشراعية والاشتراك في مسابقة ALOY

ساعات قليلة وينطلق تحديث فورت نايت الجديد في ثوبه الرائع، وتحديدًا 16 أبريل، ليكون موعد مع ظهور عدد من الإضافات الخرافية، والتي من أبرزها استخدام الطائرة الشراعية هيلينيك في القتال، تماشيًا مع وضعية خريطة كراكين التي تتطلب المهام فيها والطبيعة الصعبة بها، الاستعانة بمثل تلك الطائرات، من أجل قصف الأنفاق تحت الأرض والمباني المُحصنة، بِجانب ظهور عدد من الأبطال للانضمام للقتال في المهام المختلفة، ومنها بطل من Homebase لمواجهة قوى الشر هاسكي، مستعينًا بالمجندين والأسلحة المدججة والعربات المدرعة، وأخيرًا بدء تسجيل الاشتراك في مسابقة كأس ألوي ALOY، للحصول على الهدايا والمكافآت.

تحديث فورت نايت الجديد

يأتي تحديث فورت نايت الجديد، حدثًا هامًا مُكملاً لتشغيل خريطة كراكين التي تم إطلاقها قبل أيام قليلة، وتضمن بدء تفعيل بيئة اللعب عليها، جانبين مهمين:

أولهما: تغيير خريطة فيندي إلى KARAKIN، والتعريف بطبيعتها الوعرة والصخرية والخبايا الموجودة فيها من أنفاق وموانئ وحوائط مثقوبة وآلاف عسكرية وأسلحة ومدرعات وكيفيات القتال والنقش على الجدران. ثانيهما: إطلاق تحديث سريع يحمل العديد من الإضافات التي يحتاجها اللاعبين من أجل القتال المناسبة مع طبيعة تلك الخريطة، والتي نحن بصدد الحديث عنه، مع إطلاق الطائرة الشراعية التي يتم استخدامها في القصف.

الاشتراك في مسابقة ALOY

وبدءًا من 16 أبريل، سيتم إتاحة الاشتراك في مسابقة ALOY من خلال المتجر الرسمي أو الصفحة الرسمية الإلكترونية للشركة المالكة للعبة إيبك جيمز، والحصول على كافة المهام الأساسية من حاوية الوهج ورمح الفأس وغلاف الدرع الفائق وشاشة تحميل آلوي، ومن خلالها ستتلقى أفضل الفرق أداءًا في كل منطق، مع توزيع الجوائز والمكافآت لـ الأكثر دقة وإتقان، ويحصل صاحب الانتصار الملكي على 35 نقطة ثم 29 نقطة للمركز الثاني، وهكذا حتى حصول صاحب المركز الخامس والعشرين على نقطة واحدة.

الحصول على الهدايا وشحن V-Bucks

يتيح التحديث الحصول على V-Bucks FORTNOTE، الهدايا وشحن النقاط التي تساعدك في استكمال المستويات الأعلى المؤهلة للأدوار النهائية في مسابقة آلوي التي تحدثنا عنها خلال السطور السابقة.