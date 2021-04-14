نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على سكنات لعبة ماين كرافت مجانًا Minecraft Skins بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن لعبة ماين كرافت هي إحدى أهم وأشهر الألعاب الإلكترونية، كما تهتم الشركة المُنتِجة للعبة بتحديثها وتطويرها بشكل مستمر، حتى تواكب وتتقدم على التطور الذي يحدث في جميع الألعاب الإلكترونية، فتكون مميزة، كما يبحث الكثيرُ ممُّن يستخدمون ماين كرافت Minecraft عن طريقة الحصول على سكنات لعبة ماين كرافت مجانًا، وهذا هو موضوع مقالنا.

الحصول على سكنات لعبة ماين كرافت مجانًا

يتم تحويل مودات (جلود) ماين كرافت بسهولة من على متجر جوجل بلاي، وذلك على هواتف الأندرويد أو الآيفون، ومن أهم التطبيقات التي من الممكن استخدامها لتلك الوظيفة هو تطبيق Skin Editor Minecraft الذي وصل عدد مرات تحميله وتثبيته إلى ما يقرب من 10 مليون مرة، والذي يعد الإصدار الحالي منه هو 2.2.9، ويتيح لك التطبيق إمكانية إنشاء أنواع جديدة من الجلود، بالإضافة إلى إمكانية اختيار أحد الجلود المُتاحَة بشكل عشوائي.

يتيح لك التطبيق أيضًا إمكانية إجراء عملية تحرير وتعديل لبعض الجلود في لعبة ماين كرافت من تكبير أو تصغير أو تغيير قطارة العين وهكذا، لكل لاعب طابع خاص به يقوم باستخدامه أثناء اللعب، ومن الممكن أن تقوم بتحريك هذا الطابع في ستة اتجاهات، من أهم مميزات هذا التطبيق هو إن مساحته قليلة، حيث إن مساحته حوالي 3.6 ميجا بايت، إضافةً إلى أنه يدعم نسخة الأندرويد 4.0 والأحدث منها، من أشهر المودات التي يقدمها هذا التكليف هي السرير، والأسلحة، وكذلك إمكانية الهروب من السجن.

الحصول على سكنات لعبة ماين كرافت للبنات مجانًا

في حالة إذا كان المستخدِم بنتًا، فإنها عادةً ما تلجأ إلى البحث عن طريق تستطيع اتباعُها للحصول على جلود بنات في اللعبة، ومن ثم تستطيع اختيارَ نوع الشخصية التي تريد أن تلعب بها، للحصول على جلود بنات في لعبة ماين كرافت من الممكن استخدامُ تطبيق مثل Girls Skin For Minecraft PE:

يتميز هذا التطبيق باحتوائه على حوالي 5 آلاف واجهة 3D مخصصة للبنات، وإن جلود ماين كرافت التي يقدمها تتميز بالاختلاف والتنوع والتميُّز، تميز هذا التطبيق أيضًا بحجم تحميله الصغير والذي قد يصل إلى 5.9 ميجا بايت فقط، من مميزات هذا التطبيع هو إنه يدعم الاستخدام على أندرويد 4.1 والأحدث من ذلك أيضًا، مثله كمثل التطبيق السابق في عدد تحميلاته؛ حيث إنه هو الآخر قد وصل عدد مرات تحميله وتثبيته إلى ما يقرب من 10 مليون مرة، وإن الإصدار الأخير له هو 3.4.3