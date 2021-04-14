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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض باقات النت موبايلي الجديدة مفوتر ومسبوق الدفع في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقدم شركة موبايلي العديد من باقات النت والمكالمات التي تناسب معظم فئات المجتمع السعودي وأفراده، وتناسب النفقات الخاصة بهم وسعة الإنترنت التي يطلبونها سواء يومية أو أسبوعية أو شهرية، وسواء مسبقة الدفع أم لا، العديد والعديد من الباقات التي نقدمها اليوم لجميع الباحثين من عملاء شركة موبايلي عن الباقات التي تزودهم بالإنترنت في كل وقت.
باقات النت موبايلي مفوتر
تعمل شركة موبايلي على تقديم الكثير من عروض الباقات المتميزة التي تناسب أنواع العملاء المختلفين لدى الشركة، وهذه العروض المتميزة عروض النت اللامحدود للعام الجديد 2021 ما يلي:
- باقات موبايلي مفوتر ومنها عروض مفوتر 50 وقيمتها 57.7 ريال وتقدم 300 دقيقة مكالمات، و3 جيجا بايت و50 رسالة نصية.
- باقة مفوتر سعة 100 جيجا بقيمة 160 ريال شهري وتقدم 20 جيجا بايت و1500 دقيقة مكالمات، مع 100 رسالة نصية.
- باقة مفوتر بلا حدود من أجل استخدام الإنترنت بدون حدود وبدون حدود لمعدل الجيجا بايت بقيمة 325 ريال سعودي شهرياً.
والجدير بالذكر أن شركة موبايلي توفر الكثير من عروض شراء الجوالات بالتقسيط والتي يمكن التعرف عليها من خلال موقعنا وعرفة الشروط المطلوبة وقيمة الأقساط.
باقات النت موبايلي مسبوقة الدفع
تأتي باقات النت مسبوقة الدفع بقيم مختلفة وسعات مختلفة تتناسب مع الكثير من الفئات والتي يمكن من خلالها التحكم في استخدام الإنترنت ومن هذه الباقات:
- باقة بيانات موبايلي مسبقة الدفع سعة 10 جيجا لمدة 3 شهور 200 ريال سعودي.
- باقة موبايلي مسبقة الدفع سعة 20 جيجا لمدة 3 شهور 260 ريال سعودي.
- باقة البيانات مسبقة الدفع سعة 50 جيجا لمدة شهرين بـ 250 ريال سعودي.
- باقة موبايلي سعة 100 جيجا لمدة 3 شهور بـ 375 ريال سعودي.
- باقة بيانات موبايلي مسبقة الدفع سعة 300 جيجا لمدة 3 شهور بـ 525 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى العديد من العروض على البطاقات المختلفة من موبايلي.
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