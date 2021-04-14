نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Realme 8 Pro في السعودية والدول العربية ومواصفات الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر Realme 8 Pro في السعودية ،أطلقت شركة ريلمي Realme هاتفها الجديد Realme 8 Pro ريلمي 8 برو بتصميمات جديدة وبسعر ممتاز في هذه الفئة، حيث يتميز هاتف ريلمي 8 برو بشاشة نقائها ممتاز والكاميرا بدقة 108 ميجا بكسل وهذا ما يميز الهاتف من حيث آداء الكاميرا بهذه الفئة السعرية المغرية، ونحن هنا بصدد مناقشة سعر Realme 8 Pro في السعودية والدول العربية وأهم المواصفات التي يتميز بها الهاتف.

مواصفات هاتف ريلمي 8 برو

الهاتف يأتي بوزن 176 جرام وأبعاد 6×73.9×8.1 ملم. يدعم الهاتف شريحتي أتصال من نوع نانو سيم. الهاتف يأتي مدعمًا لشبكات الجيل الثاني وحتى الجيل الرابع. الهاتف مصنوع من البلاستيك بالكامل. شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.4 بوصة ونوع الشاشة سوبر أموليد وتعمل بجودة +FHD بدقة 1080×2400 بكسل، مع دعم الشاشة لخاصية الـ Dark Mode. الذاكرة الداخلية للهاتف تأتي بسعة 128 جيجا بايت، أما الذاكرة العشوائية فتأتي بسعة 8 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية 108+8+2+2 وتعمل الكاميرات على التصوير الواسع والتصوير الماكرو والعزل والبورتريه مع وجود فلاش ليد. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجا بكسل. تدعم الكاميرا تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل، والتصوير بجودة FHD بدقة 1080 بكسل والتصوير بجودة HD بدقة 720 بكسل. معالج الهاتف سناب دراجون 720G من شركة كوالكم 8 نانو، والمعالج الرسومي أدريانو 618. يدعم الهاتف مستشعرات الأمان والحماية كمستشعر بصمة الأصابع وخاصية الـ Face Unlock ومستشعرات آخرى كالتقارب والتسارع. يدعم الهاتف منفذ اليو أس بي ويأتي من نوع Type C. يدعم الهاتف المنفذ الخاص بسماعات الأذن. نظام تشغيل الهاتف Android 1 مع واجهة Realme UI 2.0. بطارية الهاتف تأتي بسعة 4500 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 50 وات. الهاتف متوافر في الأسواق باللون الأصفر والأسود والأزرق.

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سعر Realme 8 Pro في السعودية والدول العربية