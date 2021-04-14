نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ليبيا الرياضية 2021 على النايل سات والعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ليبيا الرياضية 2021 على النايل سات والعرب سات يبحث عنه الكثير من محبي الساحرة المستديرة بشكل خاص، لأن القناة قد قامت ببث مباراة يوفنتوس وميلان، وذلك في نهائي كأس إيطاليا وأيضًا لقاء يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا 2020، لذا يبحث عنها الكثيرون، ويمكن استقبال القناة من خلال معرفة تردد القناة من خلال متابعة مقالنا هذا.

تردد قناة ليبيا الرياضية 2021 على النايل سات والعرب سات

قناة ليبيا الرياضية هي من أهم القنوات الرياضية ونقوم ببث ليس فقط الدوري الليبي، وإنما تقوم أيضًا ببث الدوريات العربية والأجنبية، ويمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات من خلال المعلومات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11766.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد آخر



التردد: 11765.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ليبيا الرياضية على القمر الصناعي العرب سات

يمكن أيضًا متابعة القناة من خلال ضبط ترددها على القمر الصناعي العرب سات وذلك من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11721.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أهم المباريات التي يتم عرضها على قناة ليبيا الرياضية

قناة ليبيا الرياضية هي نافذة إعلاميه متميزة يمكن من خلالها مشاهدة الكثير من المباريات المختلفة، وذلك من خلال الاستوديوهات التحليلية التي تقوم بتغطية المباريات المحلية، وكذلك المباريات العالمية، ومن أهم المباريات التي يمكن مشاهدتها على قناة ليبيا الرياضية:

مباريات الدوري الليبي.

مباريات كأس إيطاليا.

مباريات كأس الفاتح.

مباريات الدوري الإيطالي.

مباريات الدوري الأسباني.

برامج قناة ليبيا الرياضية

قناة ليبيا الرياضية تقوم بتقديم برامج متميزة وذلك بجانب البث المباشر للمباريات وأيضًا التعليق على بعض الدوريات والمباريات بشكل حصري، ومن أهم البرامج التي يتم تقديمها على شاشة القناة ما يلي:

برنامج الكرة والناس

هو من البرامج ذات المشاهدات العالية بين جمهور الكرة الليبية، حيث أنه يقوم بعرض أكثر التوقعات الخاصة بالمباريات قبل إقامتها بدقائق قليلة.

برنامج دقيقة

هذا البرنامج يختص بتقديم الآراء من خلال استوديو تحليلي خاص بمباريات الدوري الليبي.

برنامج رياضة نت

وهو من أول البرامج الرياضية التي قامت القناة ببثها على شاشتها وأيضًا من البرامج المتميزة.