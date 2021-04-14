نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الرياضية المغربية 2021 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الرياضية المغربية 2021 على النايل سات التي هي من أشهر القنوات الرياضية الفضائية داخل دولة المغرب، وقامت بتخصيص محتواها للأمور الخاصة بالشأن الرياضي في دولة المغرب، ويمكن متابعة القناة وترددها من خلال متابعة مقالنا هذا.

تردد قناة الرياضية المغربية 2021 على النايل سات

يمكن متابعة كل ما هو مميز وكل ما تقدمه قناة الرياضية المغربية من خلال جودة متميزة للصوت والصورة، ويمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال ضبط الجهاز على المعلومات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11179.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: hd.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد آخر للقناة

يمكن أيضًا مشاهدة القناة على تردد آخر على النايل سات من خلال المعلومات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد ثالث

يمكن كذلك استقبال القناة على النايل سات وذلك من خلال ترددها الجديد وذلك من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11227.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

الدوريات المنقولة على قناة الرياضية المغربية

يمكن متابعة الكثير من الدوريات المتميزة والعالمية على قناة الرياضية المغربية، حيث أن القناة مميزة وشاملة وتقوم بتغطية الكثير من الأحداث الكروية الشهيرة والممتعة لمحبي الساحرة المستديرة، وذلك مثل:

الدوري المغربي لكرة القدم.

الدوري المغربي لكرة السلة.

الدوري المغربي لكرة اليد.

الدوري المغربي لكرة الطائرة.

دوري أبطال إفريقيا للفرق المغربية.

مباريات المنتخب الوطني المغربي.

كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

مباريات الأندية المغربية بالكأس الأفريقية.

كأس العرش المغربي.

ملخص الدوري الألماني والذي يتم أذاعته كل ثلاثاء.

كأس الدولية لكرة القدم لكل من أقل من 17 سنة والذي يتم بثه من قطر.

أبرز المعلقين على قناة الرياضية المغربية

قناة الرياضية المغربية تقوم ببث مجموعة كبيرة من الدوريات وتتعاقد مع مجموعة من المعلقين، والذين منهم:

المعلق عادل المسعودي.

المعلق سفيان الرشيدي.

المعلق خليل سيد.

المعلق محمد العدالي.

المعلق هشام فرج.

المعلق عبد الصمد ولد شهيبة.

المعلق زكرياء أحرضان.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان تردد قناة الرياضية المغربية 2021 على النايل سات، ونرجو أن يكون نال إعجابكم.