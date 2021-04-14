نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات القنوات الناقلة لمباراة النصر والاهلي مجانًا عبر الاقمار الصناعية المتاحة في المقال التالي
عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة النصر والاهلي، يتكثف البحث في الوقت الحالي عن القنوات الناقلة لمباراة النصر والاهلي ليتمكن متابعي ومشجعي النادي الاهلي المصري من متابعة المباراة اليوم الاربعاء 14 أبريل 2021، ويسعى النادي الأهلي في الوقت الحالي للحصول على مركز أكبر في كأس مصر، والجدير بالذكر أن الأهلي قد حصل على كأس مصر في الموسم الماضي على حساب طلائع الجيش في المباراة النهائية للمسابقة.
القنوات الناقلة لمباراة النصر والاهلي
قبل عرض ترددات القنوات الناقلة لمباراة النصر والاهلي من المقرر ان يتم عرض مباراة الاهلي والنصر في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الحادية عشر ونصف مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، أما في الساعة السابعة والنصف بتوقيت غرينتش، ويمكن متابعة المباراة عبر العديد من القنوات مثل قناة بي ان سبورت وجميع قنوات السعودية الرياضية، والجدير بالذكر أن تلك المباراة ضمن فعاليات الدور الـ 32 من كأس مصر.
ترددات القنوات الناقلة لمباراة النصر والاهلي
قناة بي ان سبورت
|القناة
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|beIN SPORTS HD 7
|نايل سات
|12467 أفقي
|27500
|5/6
|سهيل سات
|11585 عمودي
|27500
|2/3
|يوتلسات
|11054 أفقي
|27500
|2/3
قناة السعودية الرياضية
|القمر الصناعي
|تردد
|القطبية
|معدل الترميز
|تصحيح الخطأ
|عرب سات
|12149
|أفقي
|27500
|6/5
|نايل سات
|12284
|عمودي
|27500
|6/5
|تردد
|القمر
|استقطاب
|معامل التصحيح
|معدل الترميز
|12284
|نايل سات
|عمودي
|5/6
|27500
|12149
|نايل سات
|عمودي
|4/3
|30000
|12523
|عرب سات
|عمودي
|5/6
|30000
|10810
|عرب سات
|عمودي
|5/6
|30000
تشكيلة النادي الاهلي اليوم
حراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف
خط الوسط: اليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدى أفشة
خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، وليد سليمان
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترددات القنوات الناقلة لمباراة النصر والاهلي مجانًا عبر الاقمار الصناعية المتاحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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