نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات القنوات الناقلة لمباراة النصر والاهلي مجانًا عبر الاقمار الصناعية المتاحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة النصر والاهلي، يتكثف البحث في الوقت الحالي عن القنوات الناقلة لمباراة النصر والاهلي ليتمكن متابعي ومشجعي النادي الاهلي المصري من متابعة المباراة اليوم الاربعاء 14 أبريل 2021، ويسعى النادي الأهلي في الوقت الحالي للحصول على مركز أكبر في كأس مصر، والجدير بالذكر أن الأهلي قد حصل على كأس مصر في الموسم الماضي على حساب طلائع الجيش في المباراة النهائية للمسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاهلي

قبل عرض ترددات القنوات الناقلة لمباراة النصر والاهلي من المقرر ان يتم عرض مباراة الاهلي والنصر في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الحادية عشر ونصف مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، أما في الساعة السابعة والنصف بتوقيت غرينتش، ويمكن متابعة المباراة عبر العديد من القنوات مثل قناة بي ان سبورت وجميع قنوات السعودية الرياضية، والجدير بالذكر أن تلك المباراة ضمن فعاليات الدور الـ 32 من كأس مصر.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة النصر والاهلي

قناة بي ان سبورت

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS HD 7 نايل سات 12467 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتلسات 11054 أفقي 27500 2/3

قناة السعودية الرياضية

القمر الصناعي تردد القطبية معدل الترميز تصحيح الخطأ عرب سات 12149 أفقي 27500 6/5 نايل سات 12284 عمودي 27500 6/5

تردد القمر استقطاب معامل التصحيح معدل الترميز 12284 نايل سات عمودي 5/6 27500 12149 نايل سات عمودي 4/3 30000 12523 عرب سات عمودي 5/6 30000 10810 عرب سات عمودي 5/6 30000

تشكيلة النادي الاهلي اليوم

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف

خط الوسط: اليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدى أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، وليد سليمان