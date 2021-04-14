فيسبوك تطلق خدمة «بودكاست»في إطار جهودها التحريرية التي تستمر لمدة شهر، أعلنت شركة «فيسبوك» عن شراكة مع شبكة البودكاست العربية (صوت)، لتسليط الضوء على رواد المجتمعات الملهمين من العالم العربي، والتحدث حول استخدامهم لمجموعة تطبيقات «فيسبوك»، و«إنستجرام»، و«واتس آب»، لصالح الأعمال الخيرية وجمع التبرعات والموارد خلال شهر رمضان الكريم.

وأضافت الشركة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه يمكن أن تكون المجتمعات منقذةً لحياة الكثيرين حين لا يتمكن البشر من التواجد قرب بعضهم البعض بشكل فعلي، وبمساعدة «صوت»، تهدف «فيسبوك» إلى إبراز القصص الإيجابية العديدة في العالم العربي والتي تعكس التكاتف المجتمعي في المنطقة.

وقالت راوية عبدالقادر، مديرة الاتصالات في «فيسبوك» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «من المعتاد في أوقات الأزمات أن نرى أفضل ما في البشر، والسبل المذهلة لتوظيف التكنولوجيا. مجموعات المجتمعات تلك تعد نماذج للأفراد والمجموعات التي تساعد بعضها البعض عبر منصاتنا. نحن فخورون بإبراز عملهم والاحتفاء به عبر شراكتنا مع صوت».

وقال رمزي تسدل، الرئيس التنفيذي لشركة «صوت ميديا»: «البودكاست هي طريقة ممتازة للتواصل مع المجتمعات على الإنترنت. ولذلك عملنا مع فيسبوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإبراز النماذج الرائعة للمجتمعات على الإنترنت والقوة الإيجابية للتنظيم المجتمعي. ويعتمد المواطنون في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار والتواصل، ومن خلال هذا البودكاست، وجدنا بعض الأمثلة الجيدة للتأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه المجتمعات على الإنترنت. وبصفتنا رائد في الإنتاج الصوتي الرقمي، نحن فخورون بالعمل مع شركة تكنولوجية رائدة لتقريب البشر من بعضهم البعض

