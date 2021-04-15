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عمر شويل - جدة موعد عرض برنامج قلبي أطمأن على قناة ابو ظبي نقدم لكم تواريخ عرض برنامج قلبي أطمأن في شهر رمضان 2021، حيث سجلت الساعات الأخيرة أن العديد من الأشخاص قد بحثوا عن مواعيد عرض برنامج برنامج قلبي أطمأن والتي يعد من أهم برامج الفيديو التي تقدم محتوى خيري وبشري يلامس المشاهد ويثير إعجاب المشاهد ويشجع الكثيرين على الرحمة للآخرين خاصةً الفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان المبارك.

موعد عرض برنامج قلبي أطمأن على قناة ابو ظبي

ويعرض برنامج “قلبي اطمأن” على مدار ثلاثين حلقة تبدأ في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك 2021، وسيكون موعد بث الحلقة قبل أذان المغرب في جمهورية مصر العربية وقبل أذان المغرب بتوقيت المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى، البرنامج عمل تموله من دولة الإمارات العربية المتحدة، يقوم على نشر اللطف والرحمة من خلال محاولة تحسين ظروف مجموعة من الأفراد الذين يعيشون في دول مختلفة وظروفهم المعيشية تدفعهم لمواجهة الظروف الصعبة.

نبذة عن برنامج قلبي اطمأن

تم عرض البرنامج في الموسم الأول من رمضان 2018 وحظي بإعجاب العديد من المشاهدين في مختلف البلدان حول العالم. تم بثه على قنوات MBC 1 ونور دبي وأبو ظبي، وكذلك على منصات التواصل الأجتماعي، يتميز البرنامج ببطل مخفي أن الكاميرا تظهر للمشاهدين فقط من ظهره، والمعروف عالميًا بإسم غيث، ويعمل البرنامج حوالي 15 دقيقة، ويظهر برنامج قلبي أطمأن في موسمه الرابع رمضان 2021، بعد النجاح الذي حققه في المواسم الثلاثة السابقة بسبب إقبال المشاهد على هذا النوع من العمل الذي يتناسب مع أجواء شهر رمضان المبارك، برنامج قلبي أطمأن هو أحد البرامج التلفزيونية المستهدفة التي كان لها الفضل في تحسين حياة الكثير من الناس والتي نأمل أن تتوسع في إنتاج برامج مماثلة في عالمنا العربي.