سيارة A3 الشبابية من أودي تصل أسواقا جديدة

أعلن وكلاء شركة أودي في موسكو أن أحدث نماذج سيارات A3 ستصل السوق الروسية وعددا من بلدان العالم قريبا.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات بنموذجين، نموذج سيدان بهيكل انسيابي صمم ليعطي طابع القوة والأناقة بنفس الوقت، ونموذج هاتشباك أصغر بقليل طور لمحبي السيارات الرياضية القوية المتوسطة الحجم.

ويأتي نموذج A3 سيدان بهيكل بطول 4 أمتار و49 سنتيمترا، عرضه 181 سم، وارتفاعه 142 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 263 سم، يتميز بتصميم فريد للمصابيح الأمامية، وشبك عريض وبارز لغطاء المبرد، وفتحات هوائية شبكية مضلعة ومحاطة بإطارات من الكروم.

أما قمرة هذه السيارات فحصلت على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لخمسة ركاب، وجهزت بواجهة قيادة صمم كل عنصر فيها ليوحي بالحداثة والتميز ابتداء من تصميم الشاشة وانتهاء بالمقود الرياضي المجهز بأذرع مغطاة بالكروم.

وحصلت هذه المركبة على نظام مولتيميديا متطور يدار عبر شاشة لمسية بمقاس 10.1 بوصة، وشاشة إضافية قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، واستبدلت فيها عصا التحكم بالسرعات بأزرارا صغيرة وانيقة مثبتة جانب السائق.

كما جهزتها أودي بأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات والطرق الزلقة، وأنظمة لتثبيت السرعة على الطرقات السريعة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وبكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرقات في كل فصول السنة.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات في روسيا وبعض أسواق أوروبا وآسيا بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.4 ليتر تولد عزما يعادل 150 حصانا، وبأسعار تبدأ من 33 ألف دولار تقريبا.