”Los Angeles” سماعات رأس تعمل بالطاقة الشمسية

كشفت شركة ”Urbanista“ عن سماعات جديدة باسم ”Los Angeles“ لإلغاء الضوضاء، تأتي مع مزايا لم يتم وضعها في أي سماعة سابقا.

وتتميز السماعة الجديدة، التي ستباع بسعر 232 دولارا، بكونها تضم لوحة شمسية مدمجة على طول عصابة الرأس؛ ما يسمح لها بالحصول على الطاقة من الضوء الداخلي والخارجي.

وتأتي السماعة مع بطارية بسعة 750 ميلي أمبيرا يمكن شحنها عبر منفذ ”USB-C“ وتوفر ما يصل إلى 50 ساعة من عمر البطارية، لكن الميزة الحقيقية لهذه السماعات هي الشحن بالطاقة الشمسية.

وتقول الشركة إن ساعة واحدة تقضيها في الشمس يجب أن تولد طاقة كافية لثلاث ساعات من تشغيل السماعة، لكنها تنخفض إلى ساعتين فقط في يوم غائم.

وفي أسوأ السيناريوهات على متن طائرة مسافات طويلة، فإنك تحتاج إلى 8 ساعات من التعرض للضوء للحصول على ساعة من الاستماع.

ولدى السماعات ميكروفونات مدمجة للاستخدام مع المساعدين الصوتيين، مثل: سيري أو مساعد غوغل، واكتشاف وقت التشغيل بعد وضعها فوق الأذن، ووضع الصوت المحيط، وتتصل لاسلكيا عبر بلوتوث 5.0.