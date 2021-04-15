أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من كل أنحاء العالم للفوز بجائزة نصف مليون دولار

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عمر شويل - جدة أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من كل أنحاء العالم للفوز بجائزة مليون دولار، تلك الجائزة الكبيرة التي يتمني أي شخص في العالم الحصول عليها لتغير حياته، ونظرا إلي مصداقية برنامج قناة mbc وخاصة مسابقة الحلم نجد الملايين يبحثون عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم، والتي تعد من أسهل المسابقات في خطوات الاشتراك في الحلم 2021، يقدم هذه المسابقة الإعلامي الرائع مصطفي ألاغا الذي يلقي حب الجماهير نظرا لما يقدمه في برنامجه صدي الملاعب والذي يعلن فيه أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 والمقرر أن يتم إعلان جوائز هذه المسابقة في سهرة ليلة راس السنة الميلادية 2021، ليبدأ الفائزين العام الجديد ومهم مليون دولار. 450

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

تتزايد عمليات البحث عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من كل المواطنين من كافة أنحاء العالم للاشتراك في مسابقة الحلم ونذكركم أن ألية التقديم في مسابقة الحلم بسيطة للغاية سواء كنت ترغب في الاشتراك من خلال موقع مسابقة الحلم أو من خلال إرسال رسائل قصيرة عبر الأرقام التالية:

أرقام الاشتراك من السعودية: (zain 755505- mobily 650444- lebara 313131)

أرقام الاشتراك من مصر: فودافون (95458 أو 95450)،

اتصالات (95458 أو 95450)، أورنح (95458 أو 95450)، WE (95458 أو 95450) تكلفة الرسالة لكل الشبكات 5 جنية مصري فقط.

اتصالات (95458 أو 95450)، أورنح (95458 أو 95450)، WE (95458 أو 95450) تكلفة الرسالة لكل الشبكات 5 جنية مصري فقط. أرقام الاشتراك من الأردن: (Umniah: 94099 ،Zain: 94099، (Orange: 94099، تكلفة الرسالة 70 قرشاً.

أرقام الاشتراك من الإمارات: (etisalat: 5544، تكلفة الرسالة 3.15 درهم du: 3636) تكلفة الرسالة 5.25 درهم.

أرقام الاشتراك من البحرين: (Zain: 94000، تكلفة الرسالة 500 فلس.

STC: 98885 ،Batelco: 94000 ) تكلفة الرسالة 500 فلس.

STC: 98885 ،Batelco: 94000 ) تكلفة الرسالة 500 فلس. أرقام الاشتراك من العراق: (Asiacell: 2266 ،Korek: 2180) تكلفة الرسالة 1200 دينار عراقي.

أرقام الاشتراك من المغرب:(Maroc Tel 9669، Inwi: 9669) تكلفة الرسالة 9 دراهم مغربية.

أرقام الاشتراك من الكويت:( Zain: 4242، تكلفة الرسالة 500 فلس.

STC: 4242) (Ooredoo: 4242)) تكلفة الرسالة 500 فلس.

STC: 4242) (Ooredoo: 4242)) تكلفة الرسالة 500 فلس. أرقام الاشتراك من تونس: (Tunisie telecom: 85819)، (Orange: 85819) تكلفة الرسالة 1.44 دينار تونسي.

أرقام الاشتراك من اليمن: (MTN: 2622)، (Sabafon: 5222)، (Y Telecom: 8442)، تكلفة الرسالة 150 ريال.

أرقام الاشتراك من عمان:(Ooredoo: 90434)، (Omantel: 90434)، تكلفة الرسالة 500 فلس.

أرقام الاشتراك من فلسطين: (Jawwal 1625)، (Wataniya: 6144)، تكلفة الرسالة 3.5 NIS.

أرقام الاشتراك من أي مكان في العالم:(008821622775627)،(008821610109)، (008821622778).

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

يتمكن من يحلم بالفوز بجائزة النصف مليون دولار الاشتراك من خلال الدخول إلى موقع الحلم أو اتباع الخطوات البسيطة كالاتي:

التوجه إلي موقع الحلم mbc الضغط علي كيفية الاشتراك. الضغط علي اختار البلد ثم تحديد بلدك. ستجد أرقام بلدك وشركات المحمول الخاصة بها. يمكنك الآن إرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم أو dream أو reve.

فيما اعلن الموقع الرسمي لمسابقة الحلم 2021 عن جوائز تصل إلي 3.5 مليون دولار هذا العام، فيما أعلنت عن بدء استقبال رسائل المتقدمين للدخول في سحب جائزة النصف مليون دولار والتي يدخل كل المتسابقين أيضا سحب الحصول علي منزل الأحلام في اليونان، فيما يتم إعلان أسماء المتسابقين في مسابقة الحلم عبر الإعلامي مصطفي ألاغا، والذي اعلن منذ أيام عن اسم الفائز بجائزة 250 ألف دولار علي الهواء مباشرة.

لذا يمكنك الآن التعرف علي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من كل أنحاء العالم للفوز نصف مليون دولار.