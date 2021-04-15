طريقة لعب فورت نايت للمبتدئين والفوز على المحترفين

شرح تفصيلي عن كيفية لعب فورت نايت للمبتدئين، لعبة فورت نايت للمبتدئين ممكن أن نقول بأنها لعبة متشابهة مع لعبة ببجي فهي عبارة عن قتال وحرب ومعارك تدور بين فريقين من اللاعبين وكلاً منهم يمتلك أدواته وسلاحه ومركباته والفريق الخاص به، حيث أنها من أشهر الألعاب التي تكون على شبكات الانترنت ويتم تحميلها على أجهزة الموبايل والكمبيوتر ولبكن بأنظمة تشغيل مختلفة.

طريقة لعب فورت نايت للمبتدئين للكمبيوتر

لعبة فورت نايت تجعل ألاعبين مستمتعين طول فترة ألاعب فهم يستطيعوا التواصل مع بعضهم عبر المحادثات التي تدور بينهم خلال فترة اللعب، ولكن هناك بعض الأشخاص المبتدئين الذين لا يمتلكون دراية عن طريقة اللعب التي تتم كما يلي:

سوف يهبط ألاعبين من الحافلة حاملاً الفأس فإذا كنت تريد شراء الأسلحة فلابد من أن تقوم باختيار مكان مناسب للهبوط بحيث أن يكون بعيد عن 99 شخص الذين يكونوا معك على نفس الحافلة وهذا يساعدك على ان تجمع كم كبير من الأسلحة بالأبنية والأماكن التي تكون مليئة بها.

ثم عليك بأن تقوم بتجميع كافة الأدوات التي تستخدم في البناء وإنشاء المباني وتكسير الأشجار حتى يكون لديك رصيد كافي من الأخشاب والمعادن والحجارة.

فورت نايت للمبتدئين