نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة لعب فورت نايت للمبتدئين والفوز على المحترفين في المقال التالي
شرح تفصيلي عن كيفية لعب فورت نايت للمبتدئين، لعبة فورت نايت للمبتدئين ممكن أن نقول بأنها لعبة متشابهة مع لعبة ببجي فهي عبارة عن قتال وحرب ومعارك تدور بين فريقين من اللاعبين وكلاً منهم يمتلك أدواته وسلاحه ومركباته والفريق الخاص به، حيث أنها من أشهر الألعاب التي تكون على شبكات الانترنت ويتم تحميلها على أجهزة الموبايل والكمبيوتر ولبكن بأنظمة تشغيل مختلفة.
طريقة لعب فورت نايت للمبتدئين للكمبيوتر
لعبة فورت نايت تجعل ألاعبين مستمتعين طول فترة ألاعب فهم يستطيعوا التواصل مع بعضهم عبر المحادثات التي تدور بينهم خلال فترة اللعب، ولكن هناك بعض الأشخاص المبتدئين الذين لا يمتلكون دراية عن طريقة اللعب التي تتم كما يلي:
- سوف يهبط ألاعبين من الحافلة حاملاً الفأس فإذا كنت تريد شراء الأسلحة فلابد من أن تقوم باختيار مكان مناسب للهبوط بحيث أن يكون بعيد عن 99 شخص الذين يكونوا معك على نفس الحافلة وهذا يساعدك على ان تجمع كم كبير من الأسلحة بالأبنية والأماكن التي تكون مليئة بها.
- ثم عليك بأن تقوم بتجميع كافة الأدوات التي تستخدم في البناء وإنشاء المباني وتكسير الأشجار حتى يكون لديك رصيد كافي من الأخشاب والمعادن والحجارة.
فورت نايت للمبتدئين
- كما يجب أن تتعلم جيداً الطريقة السليمة للهروب من العاصفة وهي من أهم الأجزاء باللعبة فإذا اجتزت تلك العاصفة وقمت بالهرب فأنت كذلك تكون قد حققت نصف الفوز، وتبدأ تلك العاصفة في حوالي 3 دقائق من هبوطك من الحافة أو الطائرة وسوف يتم إخبارك من خلال رسالة سوف تظهر لك وسوف يبدأ مؤقت يقوم بالعد عند قدومها.
- كما يجب أن تقوم باتباع الخريطة لأنها الوسيلة الوحيدة التي سوف تساعدك على الهرب والوصول إلى منطقة الأمان.
- بعد أن تتمكن من الهروب عليك بأن تنتبه من حولك حتى لا يكون هناك بعض من المقاتلين الأعداء وتعود للعاصفة مرة أخرى.
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