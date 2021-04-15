نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التردد الجديد لشبكة قنوات بانوراما 2021 على القمر الصناعي النايل سات في المقال التالي
التردد الجديد لشبكة قنوات بانوراما، حيث أن تضم شبكة قنوات بانوراما والتي تعود ملكيتها لرجل الأعمال المصري مهدي عويس مجموعة من أفضل القنوات التليفزيونية التي تعرض مجموعة متميزة من التصنيفات المختلفة ما بين ترفيهية ومنوعات ودراما وطبخ وغيره، حيث أنها أثبتت جدارتها وتميزها ما بين القنوات الفضائية المشابهة، لأنها حققت نسب مشاهدات عالية جداً في مصر والوطن العربي، حيث أنها تحتوي على أفلام عربية وأجنبية ومسلسلات مختلفة التصنيف ومناسبة لجيع الأعمار والثقافات إضافة إلى اهتمامها الشديد بفنون الطبخ والأزياء والموضة من خلال قناة بانوراما فود، والعروض المسرحية والبرامج المنوعة والطبية والأسرية والترفيهية.
التردد الجديد لشبكة قنوات بانوراما
يوجد مجموعة من القنوات التي تضم شبكة قنوات بانوراما وهي كالأتي:
- قناة بانوراما دراما 1.
- قناة بانوراما دراما 2.
- قناة بانوراما فود.
- قناة بانوراما كوميدي.
- قناة بانوراما فيلم.
- قناة بانوراما اليوم.
- قناة بانوراما أكشن.
قناة بانوراما دراما 1 و2 2021
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12341.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي (H).
- معامل التصحيح: 5/6.
قناة بانوراما فود 2021
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12341.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي (V).
- معامل التصحيح: 5/6.
قناة بانوراما كوميدي 2021
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 10815.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي (H).
- معامل التصحيح: 5/6.
قناة بانوراما فيلم 2021
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11219.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي (H).
- معامل التصحيح: 5/6.
قناة بانوراما اليوم 2021
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12562.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي (V).
- معامل التصحيح: 5/6.
قناة بانوراما أكشن 2021
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12379.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي (V).
- معامل التصحيح: 5/6.
ومن مميزات مجموعة شبكة قنوات بانوراما، أنها استطاعت وبجدارة أن تستحوذ على إعجاب ومتابعة قطاع كبير من جمهور مصر والوطن العربي، لأنها تشمل على محتوى متنوع من الإعلام الهادف الذي يستمتع به جميع المشاهدين والذي يساهم في نشر الوعي والمعرفة عبر ما تقدمه من برامج متميزة وهادفة في جميع المجالات، وتهتم أيضاً بتوفير مضمون إعلامي راقي ومتميز حيث يتسم بالاحترافية العالية لأنه يراعي الذوق العام للجمهور ويهتم بمناقشة القضايا الموجودة على الساحة الإعلامية.
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