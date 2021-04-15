نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بانوراما فود الجديد 2021 التي تعرض جميع برامج المطبخ على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بانوراما فود الجديد، حيث أن قناة بانوراما فود من أهم قنوات بانوراما التي تتابعها ربات البيوت في مصر والعالم العربي، لأنها تعرض محتوى بسيط للمبتدئين في عالم الطبخ، حيث تعمل على معرفة وصفات بسيطة للأطعمة بشكل بسيط وسهل على جميع الثقافات، كي تستطيع ربة البيت صنع ألذ وأشهى الأطعمة المميزة.

تردد قناة بانوراما فود الجديد على النايل سات

حيث أنه تم تغيير تردد القناة في بداية العام الجديد 2021، وذلك لاستقبال صورة أفضل وصوت أوضح وبدون تقطيع أو تشويش، ولذلك سوف نقدم لكم التردد الجديد كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12054.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

برامج قناة بانوراما فود

يتم بث العديد من البرامج بشكل مباشر ويتم إعادتها في أوقات مختلفة، التي يقدمها مجموعة من الشيفات المحترفين والمتميزين في مجال الطبخ، حيث تهتم بتقديم محتوى من إعداد الأطباق المختلفة بطريقة محترفة وبسيطة، والبرامج التي تعرض كالتالي:

برنامج البلدي يوكل، التي تقدمه الشيف نونا.

برنامج سنة أولى طبخ، والتي تقدمه الشيف سارة عبد السلام.

برنامج المطعم، والذي يقدمه الشيف محمد حامد.

برنامج سفرة سالي، وتقدمه خبيرة التغذية سالي فؤاد.

برنامج العزومة، وتقدمه الشيف فاطمة أبو الحاتي.

وغيرها من البرامج المهمة لربة البيت التي تحتاجها بشكل يومي في حياتها.

قناة بانوراما فود وأهميتها للمشاهدين

قد أصبح الاهتمام بوسائل الطبخ المختلفة من قبل المهتمين بعالم الطبخ من أهم وأكثر الأشياء بحثاً، لأنهم يعتمدون اعتماد كبير على هذه البرامج والوسائل وخصوصاً السهلة التي يمكنهم من خلالها تعلم طرق مختلفة وجديدة وسهلة للطهي، خصوصاً أن الطبخ والمطبخ عموماً يمثل عائق كبير أمام عدد لا بأس به من الأشخاص، لذا فإن من مميزات قناة بانوراما فود أنها توجد على النايل سات بشكل مباشر وبصورة واضحة ومميزة وبالمجان، حيث تقدم لمشاهديها مجموعة من أبرز الشيفات، حيث أن لكل منهم التخصص الخاص به، وذلك لكي يتم توفير جميع التخصصات في عالم الطبخ للمشاهدين .