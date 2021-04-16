مميزات تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold خصوصية فائقة .. تعرف عليها

تطبيق واتساب الذهبي يعد من أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تتيح تواصل الجميع فيما بينهم، حيث يعمل على تقليل المسافات بين الأشخاص أثناء محادثاتهم من خلال الرسائل المكتوبة أو حتى المكالمات الصوتية والمرئية، كما يسهل على الجميع إرسال المستندات والصوت والتسجيلات بكل سهولة وأمان ضد السرقة والقرصنة، مما يزيد من نسبة الأمان باستخدام التطبيق على جميع الهواتف الذكية، وهو من أشهر التطبيقات، ووصل عدد مستخدمي البرنامج إلى ما يقرب من مليار تنزيل من جوجل بلاي وأبل والويندوز، ويتزايد عدد المستخدمين كل يوم، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مميزات واتساب جولد الذهبي الذي حظى بنسبة عالية من البحث.

واتساب الذهبي

أصبح تطبيق واتساب الذهبي وسيلة أساسية للتواصل بين الأفراد في مختلف المجتمعات حول العالم، ويوفر التطبيق العديد من المزايا، أهمها أنه لا يأخذ مساحة كبيرة من الهاتف لتخزين البيانات والصور، ومقاطع صوتية وفيديو، وقد تمكن تطبيق واتساب الذهبي ومبرمجوه من توفير نسبة عالية من الخصوصية والأمان وتعيين كلمات مرور لبعض المحادثات، وإخفاء علامة قراءة الرسالة.

أهم المميزات الجديدة في تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold

يحتوي تطبيق واتساب الذهبي على العديد من المميزات الحالية بجانب المميزات الجديدة التي تمت إضافتها إليه في تحديث واتساب الذهبي الاخير، ويعد من أشهرها وأهمها أنه يدعم اللغة العربية وجميع اللغات الأخرى، ولا يحتوي على إعلانات، بالإضافة إلى إمكانية الاستجابة التلقائية بدون الإنترنت بخلاف أن مساحة التطبيق صغيرة ولا تأخذ الكثير من الهاتف.

مميزات واتساب جولد WhatsApp Gold