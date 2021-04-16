نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة فري فاير الجديد 2021 شخصية محمد رمضان في free fire اللاعب مارو في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلق تحديث لعبة فري فاير الجديد 2021 يوم 9 أبريل 2021م، حيث حازت لعبة جارينا فري فاير على اهتمام كبير من المهتمين بـ لعب ضرب نار، وقد بلغت عمليات التثبيت للعبة أكثر من 500 مليون عملية، كما كشف الفنان المصري محمد رمضان عن أنه أولى الشخصيات العربية في اللعبة في شخصية اللاعب مارو والذي ينطلق من اليوم الجمعة 16 أبريل 2021م.

تحديث لعبة فري فاير الجديد

تم تحديث لعبة قارينا فري فاير في شهر أبريل 2021 الحالي، ويمكنك اتباع التحديثات في لعبة free fire من الدخول على متجر التطبيقات في هاتفك بحسب نظام التشغيل، وعن التحديث الأخير بلغ عدد التقييمات من المستخدمين للعبة (83.289.735)، وحصل على 4.3 نجمة من 5،والمزايا الجديدة في هذا التحديث هي:

كلاش سكود الموسم بدا بتاريخ 15 أبريل 2021

واجهة شخصية جديدة

برمودا المتطورة متوفرة في كلاس سكودا والكلاسيكي

بها إعادة صياغة لنظام الشخصيات

بها سلاح جديد (كورد)

تم دج مهارة صحوة الشخصية مع الشخصية الأساسية

حلبة الملاكمة متاحة في أرض التدريب

الإصدار الحالي للعبة 1.60.1

تتطلب لأجهزة الأندوريد أن يكون 4.1 فالأحدث

هي لعبة مناسبة للبالغين 17 عام فما فوق

مارو شخصية محمد رمضان في لعبة free fire

من خلال حساب محمد رمضان بالفيسبوك كشف عن أنه الشخصية العربية الولى في لعبة فري فاير free fire وأن شخصية محمد رمضان مارو لعبة فري فاير والتي تنطلق من اليوم 16 أبريل 2021م، وأعرب عن سعادته من التعاون مع شركة جارينا فري فاير والمجهود الكبير التي بذلته الشركة لتكون شخصية محمد رمضان فري فاير بهذه الدقة، وتمنى في رسالته المكسب الدائم مع شخصيته في فري فاير.

لعبة جارينا فري فاير

من العاب القتال المهمة هي لعبة جارينا فري فاير، والتي يحتاج فيها لاعبيها إلى الحصول على شحن جواهر فري فاير بطرق مجانية، وكذلك عن طريق مواقع شحن جواهر اللعبة، وذلك مع شخصية مارو محمد رمضان الجديدة في اللعبة، حيث تقوم فكرة اللعبة على الرماية والقنصـ وهي لعبة أكثر إثارة خلال 10 دقائق، يدخل قرابة 50 لاعب الهدف فيها هو البقاء على قيد الحياة سواء كنت مع فريق أو بمفردك.